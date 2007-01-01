Анна Семенович откроет каток в Обнинске
В четверг, 25 декабря, заработает новогодняя площадка «Дуб и ёлка».
В церемонии открытия, которая назначена на 18:00, примет участие известная артистка Анна Семенович, рассказали организаторы.
- Мы очень-очень старались открыться как можно быстрее, - прокомментировали в Обнинском молодёжном центре. - Поэтому бросили все силы на обустройство и дополнительное освещение, доработали покрытие, модернизировали площадку для создания удобства и комфорта. Хотелось, чтобы лёд на свежем воздухе радовал всех любителей спорта и катания на коньках с первого же дня - и у нас получилось! В ближайшие два дня катаемся на своих коньках - отличный повод достать и наточить любимую пару и выйти на лёд. А уже в субботу на катке заработает прокат: покататься смогут все желающие.