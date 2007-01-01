-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Анна Семенович откроет каток в Обнинске
Обнинск

Анна Семенович откроет каток в Обнинске

Дмитрий Ивьев
25.12, 15:00
0 252
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 25 декабря, заработает новогодняя площадка «Дуб и ёлка».

В церемонии открытия, которая назначена на 18:00, примет участие известная артистка Анна Семенович, рассказали организаторы.

- Мы очень-очень старались открыться как можно быстрее, - прокомментировали в Обнинском молодёжном центре. - Поэтому бросили все силы на обустройство и дополнительное освещение, доработали покрытие, модернизировали площадку для создания удобства и комфорта. Хотелось, чтобы лёд на свежем воздухе радовал всех любителей спорта и катания на коньках с первого же дня - и у нас получилось! В ближайшие два дня катаемся на своих коньках - отличный повод достать и наточить любимую пару и выйти на лёд. А уже в субботу на катке заработает прокат: покататься смогут все желающие.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJyZUQ4b0NsbjFCRTFrSVdXT0czT2c9PSIsInZhbHVlIjoiL0lVazFHaHBiWWdRdnNHa1dyb0NvNUVCTFpyVk5mWHlZQVhYeWxNcmd2Zm1CaThDYWZZcEI3Tk9HN0FhQkhEekI3NHBoc3BsNWNWUHQwZzBSM0RsRGhLN28wcFhWa3VJQnJqbkxoVStIYVFhaFB0cUovYWE1NkN5N08zREVESmdXQndHSTNXaDQzU0cwZHJWVDFTc2E1RWlUL2EvdEdBN1lrZ1NqeHJ6VUJKa1c0UjlsQUJGdXRsWG1FUmNtTHhHOGppemczb1RURGNXdFFxdlloWEVYYkJ0V0lBNTFraXY4TkhTMnFiajlwRHM1VjFuQ3doSlNNUkJWSkhQdHRDTkVmUkNsU2tvZmpnaG9XTnlSQ01iM0gxczhQcGxnMTRhaEZVWDh4UGJjamRkeXY3eEN1alZMS3dBSXFSRURsWTdBN0MwVWJTREs2VklnZld0bndTbzl3K01GMkhKZzZReFN4SURGdHNiazZIYUltZitYdUxmejF3ZCtsRzVLQ0YrOTNOcUdSSWtseFY2Sk5UdmFzRUozNVVlZWUyeHA0NnJ4cjNPUG9sTVkrRWlZQmkrWG90SUVMeiszeHM2RDcweCIsIm1hYyI6IjdkNTljNWJiMDYwNmU5MmIzMGVlNjkzZTg3NGI2MzRmZWVhMWM3Yzc3YTNkODU2MDQ3NjJmYTgxYTk1ODRjNzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZxTkxnaXZzRVhIWnBxRXNzcUJEd2c9PSIsInZhbHVlIjoiZUxPbDhCMUZ0V05yVFRpcDZlTk4vS1RlZnRvYzVQOGtYUU02aytLcHR1Ujl5UHIvTW0xcVBKaW5oOGdHMHFKeFdPdFJLMWsyTENJa0lmR2Q1RVZyeEZ5bkMzZEtQWVNpNDFYY1hSbmpkakpTclBuTHpKRS9vbis4YUMyWE5ldjdyNU5yMUlKVUFDNWpHNklTRjV3b1o5a0xIaStMb0pBTWgwNTh1cDg3Vzd2VWU4d25USHBUOS9icFAxRS9vMlFodC9KV20rQ2RCd2dERjVZMHpsbCttTklWZmhGRGNPbGJPKzJIQkZKd0FFWmIwa1Y4TGFoTDN5Ti9FSW9oMjkxcVI1TE1qbkZ0L0pvSVNJOFdYMUFQUEJoMTF1Y2kxdTNOQnFRbVVvc2cvSVE3c2RlcSt5WFdTU1VKUEJsajZuRGhkVGxZYmtWMDgycDYxSlZFUlIremR0cHZCUlFDWXZPM3JtL1AxNWdEQlc0cll4NFptLzY5SnMrSGt3NGR5cEh2YmdzVng1ZjlVL1djRzcvUXdTY0pqUU9mb29SSStyN0hMYjB1TDBlNmdnWVVEeVN2cEcwN1orNjhqRWRZZ3owMjU1SXdrazlSSkRCVEJySEhBUmNSZkRoWDN3OTBZWWFyOU9iYi84YU90RzhxT0lIMm8raEJNSjNCMnFZNHBwOUpzdlNONFZkMWhGQ3BHZ0ZxSDJaSU9JMGxwWTRIZUk4YVNhd0FuM0ppSFJaUExmM0xFWEcyaVFRYmNWdWZONU54T1FzcC82K0IzdGZLMFdQbEU5dFY4WkFLMyt0UVVRNStYREp6K0FLTkp5blhsb0ZZejRyZ3E1L0dEMjN3TnMxQyIsIm1hYyI6IjgxMmRmZTA4MDc2NDcxM2VlZjgyYTNiODcxNmEzMjI4NzYzZTljN2I5YWQ5ZWIyZDZjOWIwMjQ3ZmJiMGFkZTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+