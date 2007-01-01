В Балабаново заменят перевозчика мусора

В администрации города прошла встреча с представителями компании, которая с 1 января будет вывозить мусор с контейнерных площадок города.

- Мусорный коллапс в городе не должен повториться, - заявил глава администрации Александр Козлов, отметив необходимость усиления контроля и предотвращения проблем, возникших при предыдущем подрядчике.

Планируется, что в Балабаново будут функционировать две спецмашины.