-4...-3 °С
Обнинск

В Балабаново заменят перевозчика мусора

Дмитрий Ивьев
25.12, 12:16
1 286
В администрации города прошла встреча с представителями компании, которая с 1 января будет вывозить мусор с контейнерных площадок города.

- Мусорный коллапс в городе не должен повториться, - заявил глава администрации Александр Козлов, отметив необходимость усиления контроля и предотвращения проблем, возникших при предыдущем подрядчике.

Планируется, что в Балабаново будут функционировать две спецмашины.

жкх
