В Балабаново заменят перевозчика мусора
В администрации города прошла встреча с представителями компании, которая с 1 января будет вывозить мусор с контейнерных площадок города.
- Мусорный коллапс в городе не должен повториться, - заявил глава администрации Александр Козлов, отметив необходимость усиления контроля и предотвращения проблем, возникших при предыдущем подрядчике.
Планируется, что в Балабаново будут функционировать две спецмашины.
