В Обнинске из кранов в квартирах потёк кипяток

В социальных сетях люди из разных домов жалуются на слишком горячую воду, сообщил в среду, 24 декабря, глава Обнинска Стефан Перевалов.

По его словам, это связано с тем, что из-за холодной погоды повышена температура воды во всех сетях.

Коммунальщики уже передали управляющим компаниям требование отрегулировать оборудование на входах труб в дом.

Жителей Перевалов попросил сразу же обращаться в свои УК, если из крана течёт кипяток.