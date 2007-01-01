-12...-11 °С
Обнинск

В Обнинске из кранов в квартирах потёк кипяток

Дмитрий Ивьев
24.12, 14:56
1 367
В социальных сетях люди из разных домов жалуются на слишком горячую воду, сообщил в среду, 24 декабря, глава Обнинска Стефан Перевалов.

По его словам, это связано с тем, что из-за холодной погоды повышена температура воды во всех сетях.

Коммунальщики уже передали управляющим компаниям требование отрегулировать оборудование на входах труб в дом.

Жителей Перевалов попросил сразу же обращаться в свои УК, если из крана течёт кипяток.

жкх
