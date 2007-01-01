-13...-12 °С
Обнинск

В Обнинске подрядчик сорвал капремонт дома

Дмитрий Ивьев
24.12, 12:34
0 293
Проблема возникла на проспекте Ленина.

- Контракт с подрядной организацией, допустившей срыв сроков выполнения работ, был расторгнут, - рассказал в среду, 24 декабря, министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин. - К подрядчику применены штрафные санкции на сумму более 4 млн рублей, а также инициирована процедура, исключающая его дальнейшее участие в подобных работах.

Ремонт фасада этого дома обещают выполнить в 2026 году с помощью нового подрядчика.

