В Обнинске подрядчик сорвал капремонт дома

Проблема возникла на проспекте Ленина.

- Контракт с подрядной организацией, допустившей срыв сроков выполнения работ, был расторгнут, - рассказал в среду, 24 декабря, министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин. - К подрядчику применены штрафные санкции на сумму более 4 млн рублей, а также инициирована процедура, исключающая его дальнейшее участие в подобных работах.

Ремонт фасада этого дома обещают выполнить в 2026 году с помощью нового подрядчика.