-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске резко вырастет платёж за воду в квартирах без счётчиков
Обнинск

В Обнинске резко вырастет платёж за воду в квартирах без счётчиков

Дмитрий Ивьев
23.12, 15:31
0 242
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С 6 декабря 2025 года в Обнинске изменились правила расчёта платы за холодную воду для тех, у кого нет счётчиков или прибор давно не проходил поверку. Об этом сообщает 23 декабря филиал РИР.

Раньше, если в квартире не было счётчика, к нормативу начисляли повышающий коэффициент — 1,5. Теперь он вырос вдвое: до 3. Это значит, что платить за воду придётся в три раза дороже, чем по нормативу.

Такой шаг сделан, чтобы мотивировать жильцов устанавливать и вовремя проверять приборы учёта.

В среднем по стране приборы есть только у 84% жителей.

Теперь коэффициент 3 будут применять в двух случаях: если счётчика в квартире вообще нет, или если он есть, но просрочена его поверка.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVXYWhodkdtNTF1WFJoUUI4YVRFU0E9PSIsInZhbHVlIjoiN256WFFFamFWdkc0R3lZM042QjZ2dXRNVFJWWHVyeUlGNC84MTFDajB2NUNDR0o1aGhyQTFOcjJKR2RpcWdJdGd5ZHV1WUF6WklvL1FwWUwzOFpxSkVmTkxRR0k0Z0FnQzJPMTU1WWptWHBwVzRqcUoxL2EyQkJJaEIyZVIvbHpIeEEzcmlYN3pZVWxSSjVKelNzMS90MUdVcjBGRU95aDRONVZRVWxMeWJ0LzhHSHZFWEFBekdWNzl0dllhUGpsVlFUN3pNZUxUSjZFOVozLzFGZEJPVWNvT3REdis1bGNZSUpXR0ZkNVpDS095bDBCZlNmSDVoRXFETFp6b0drYzVIbmJwK2tyY3NTbjhDcUZPaDZqTlltWDRBdVhCTTNzYkd2cnVLb0wwdzk0M3pFbmpkVkdnb25wOUs0MmYxcUpCcy91a1ZHV3psa3p0cTdOOFI2NmVNL1JOTXBPMmpGNXBudHVxWEE2QzI4WlBNWWRtV01YcmFuOEhpMkJDa1VOYjZxT0M3SVM1empVMjIyK29WREtZYVNnUUN2MFNGV2d5NDVwRXBLQ0NwdmUvb3oxYlVpaUl2bndKaXJjS3lEayIsIm1hYyI6IjNiNDZlMmRiYzE5NzAwZTZlZWQ4NzM2YWQ3NzU5ZjQ2YjE0Y2E4NGRiOWNhZDJhODdmNDkzZWI0OTg2OTJjY2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJMbXZHRjhpVXpnRDlXK3pUSDg3RlE9PSIsInZhbHVlIjoiU3VRWTIwMUhEVHZ1Mm04TE5aMVJlQnN0SzdvYmdqWWtmb2Vwa0pzRWZKeCt5eTd6RUd4VkpHc1dnWWd1UVRTblF4QTRKaFRuYVhPNkRGWGEwWndiNEVHbzk5ZmNFYXZBejNwazR4SzNVSXcrbEQ1aERIckVQLzhvaFhXZnkySWQrQVc5bXNhS3VLUm5aT1JkSWxFeFRTcmsybHRkQ1FBcW9OVU01cHpycVl3dnlCTVRhSTRteWc1STFxK01YanREb2J1ZmtwZXJMZmk4cEdkWStXQ1RoeUJCeXo1bVMvazdjem9raE9hRWlWMWQyUVdQY2NvVVUrUWVGdWZpLzJYbHNMbUdaZzJPQTVCUnpkTTFlV2xzTkNPSDdwZlJSREpZRTNPRTdFM2dTOUFkRDZGdklkTDVsbkNuNWg3MGRjdkhYTXc1U2s4ek52M2xMT2ZUazVYVElDQzhiQUU4RE40VjdwTU9mWTlIbXdWdVVRcStYaU1zV08wS1ZiYVRsSm5ESFE1enJ4dU1CWmJMTGZScUdkd1ViNjFFZnN1bm53TlE1cWhUVmowQmRvaWhQVkFUTlBvbUpKRTFDQnNvbVJkVk82MXcrcmdQeVFKUDV0K3ZmQ1ZKdzUxZ2IvZ2U2YXBIZHJndEdtbThQbUE1Vjd1RkZiQ1BhN0JXOUJsRTJTc296NWwwTEJLMHAvbGp6UW94YVV2cGdpOWZKaWFpMzNCbUhtaEw4K1JsYmpHaU5yR3poSVphVzIyc3VTWmFiTkFST2U3S1FzNCtpQm40MTlsdzZLOXFBZjlEUTJBczRSTXVFQVc0OEtUUHE3RHJMdFRiRzFOL1QrTFBOYXVueTlISyIsIm1hYyI6ImUwMGM2YWU1YWQ4NGU2YjYwZGViZjJmMTU3NzU1NjAyOTVjMzhhOWFhZWU1NDE3OTcxMjQ3YWYwNzdlZTlhN2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+