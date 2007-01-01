В Обнинске резко вырастет платёж за воду в квартирах без счётчиков

С 6 декабря 2025 года в Обнинске изменились правила расчёта платы за холодную воду для тех, у кого нет счётчиков или прибор давно не проходил поверку. Об этом сообщает 23 декабря филиал РИР.

Раньше, если в квартире не было счётчика, к нормативу начисляли повышающий коэффициент — 1,5. Теперь он вырос вдвое: до 3. Это значит, что платить за воду придётся в три раза дороже, чем по нормативу.

Такой шаг сделан, чтобы мотивировать жильцов устанавливать и вовремя проверять приборы учёта.

В среднем по стране приборы есть только у 84% жителей.

Теперь коэффициент 3 будут применять в двух случаях: если счётчика в квартире вообще нет, или если он есть, но просрочена его поверка.