В Обнинске столкнулись грузовик и легковушка
Авария произошла около 11:30 во вторник, 23 декабря, на 101 километре федеральной трассы М3 «Украина».
Там столкнулись легковой «Хендай» и грузовик «Вольво», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, пострадал один человек.
Точные обстоятельства этого происшествия станут известны позже.
На месте аварии работали оперативные службы: полиция, скорая помощь, МЧС.
