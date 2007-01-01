-12...-11 °С
Обнинск

В Обнинске столкнулись грузовик и легковушка

Дмитрий Ивьев
23.12, 12:30
Авария произошла около 11:30 во вторник, 23 декабря, на 101 километре федеральной трассы М3 «Украина».

Там столкнулись легковой «Хендай» и грузовик «Вольво», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, пострадал один человек.

Точные обстоятельства этого происшествия станут известны позже.

На месте аварии работали оперативные службы: полиция, скорая помощь, МЧС.

