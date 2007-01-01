В Обнинске опубликовали график работы поликлиник на новогодних каникулах

Расписание во вторник, 22 декабря, опубликовала Клиническая больница №8.

Поликлиника №1

Рабочие дни - 3 и 8 января 2026 года - с 8.00 до 14.00.

Кожно-венерологический, противотуберкулёзный диспансеры с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года не работают.

Поликлиника Центра профпатологии

Рабочий день - 3 и 8 января 2026 года - с 8.00 до 14.00.

Стоматологическая поликлиника

Рабочие дни - 3 и 8 января 2026 года - с 8.00 до 14.00.

Кабинет по оказанию неотложной стоматологической помощи работает круглосуточно. Обращаться в приемное отделение по адресу: г.Обнинск, пр.Ленина, д. 85, корп.15.

Детская поликлиника

Рабочие дни - 3 и 8 января 2026 года - с 8.00 до 14.00. Филиалы в праздничные дни не работают.

Круглосуточные взрослый стационар и детский работают в штатном режиме без выходных.

Отделение скорой медицинской помощи работает в штатном режиме без выходных.