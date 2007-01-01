-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске опубликовали график работы поликлиник на новогодних каникулах
Обнинск

В Обнинске опубликовали график работы поликлиник на новогодних каникулах

Дмитрий Ивьев
23.12, 10:31
0 168
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Расписание во вторник, 22 декабря, опубликовала Клиническая больница №8.

Поликлиника №1

Рабочие дни - 3 и 8 января 2026 года - с 8.00 до 14.00.

Кожно-венерологический, противотуберкулёзный диспансеры с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года не работают.

Поликлиника Центра профпатологии

Рабочий день - 3 и 8 января 2026 года - с 8.00 до 14.00.

Стоматологическая поликлиника

Рабочие дни - 3 и 8 января 2026 года - с 8.00 до 14.00.

Кабинет по оказанию неотложной стоматологической помощи работает круглосуточно. Обращаться в приемное отделение по адресу: г.Обнинск, пр.Ленина, д. 85, корп.15.

Детская поликлиника

Рабочие дни - 3 и 8 января 2026 года - с 8.00 до 14.00. Филиалы в праздничные дни не работают.

Круглосуточные взрослый стационар и детский работают в штатном режиме без выходных.

Отделение скорой медицинской помощи работает в штатном режиме без выходных.

Новости по тегу
здравоохранение
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNEdk1xMzA4UmJMSWY1VjRacnVaakE9PSIsInZhbHVlIjoiMlc2WlpaeHdJRmxDZUV0ZXhFNmR4L0cxSmtVYkVPbzRtb3VWSHZmMW1MeWxBdm9saFFhREhwaVo5YXJQRmMvc0tCbGlCYlFxTmpSV2YyeTA3Z3dmVVZMSlJmUTVmZ3RLaHVnNVFNWlZ6NGtibHMwM2hFYU9oYjRVeXJEZ2VrV01lenZLTDY2ZkIvTWhkSjJub1grbEZFSGdoRXZHZ3AvZWFpbjY5YzMwYS9pTlFhMUxsdkZmZjEvaGFXcTBrUWxoam9LNWd2MWF2Qjhhbjc0V2pFeUdKeVVIeWpVOUsrYTgvdk9OQXhuNkJrbTlFanBXdjh2UDJzdnRYd1kzay9hcXlJWnRqSnRBYkxsNHhRWFQ3bVdUUWdvU29odFFQN1pobURXd1QycUI4UlhWSWZaSUZFOGwzOC9FT2pxYlAwYmY2UnZqeTM1WkozVHlpWUkwWVhtNkxmRGluakVDeGh6TEkvQ0tPV05NVW95QkRJaG1aTXQ4bkFSQ2YyM3locGIwdnhaRHcwSnFuNnMwVGJYR2ZmVlh1RlpnYyswS1kwNTBYb2I5NVFEazVVVURBOE9hREdQak1qQm91NTVDbEpmTiIsIm1hYyI6IjNiYWE1NzM5ZWZmMjUxYzZhZmIwNmY1MDhhNWU3MDNhZTk3YTg4ODg3MWMwNzNiNDE5Yzc0MzA4YjFiYjE5MmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1OdFlQTFFhdi9IdThRbjlKZURUcEE9PSIsInZhbHVlIjoiTjlXL2Y2NXBURXlwZmhvNHdDeEtCT05RcXpBVktOR3NFNmMyRTdTbzA4SFNEYjIraStHb0ZSekk1bUJyUmw1dExVdTE0RHRsKzNVSDRhclh5dTVXMUpOcjB3OTNPT3ZES0xFdmRreHFUTmpraGR5bWgvbHpvR3NRazd6M1ZGNFZVVEptdEp2UC9KZEhTbXp4R2Uzc0hEWmNYWGVTRXV3RUVjRTVsQzlCQWx0QkZ2L0EvTDlQTEw3bzJIaUo1SmRPcnYyV3hGYlMrRXMwUFVId0l6b0NVSlEvdHZ2akcxNHdzNzRaSVNNZHZnM2YzcnN4bUxxb0MzcFF5RWhlRU53dzExOFN3WUhNR3RDYi8yUzZZMSsxdGRNTU82dmc1NDM2Yjl2WjdVcW5YYVp2V3ZyZE8ydkRONmcrc3ZZc3BXUXJLM0h1OWhhV0VRYUpIRUo5TkNVZkU0OGQ5aWs2K3hMV1Q5Uk1LZjl5T3ptRzhETGJLK05Lc0o5a3NWZHZqcHJ1akI5eHhVSE1UYkpDdjVkeFFlMlN4UXU4T2p6aElvcTQxdm9nSzBpT1NNOWJVL1dxOWYzeDFQc2g4eTdFV1JjZnJMQmlpZTNEZUkreGJ2ZmM4alV1V0U5QzM1UFlLTXl4NVBnaDB4RDZaRUp0bElhd3BkR3Q4amZXNkpjV1JnTldSN3I3ZXZobVlFRU1mVFJYb2piODkyTEFLTk03TGRsT24rSWpZaUFnZHE3dVZNblR5bU9BUWlyWlVHQ3JJejV5UTFFUkpFUVczcURnNFJTRlJockF3cmNnT2ZYQVRGdjJEOFNZeEZKSDNiTUNudzVuL2cvL0twWVpVTGxzcG1YMyIsIm1hYyI6ImQ5ZWI3YWI0NzhhYzM5NmYyZDllNTBhOGRkMWMxZGE2M2ViMmQ3YzFjNDk1NGUwMGM0NzIwMmE0ZDM5Y2I0ZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+