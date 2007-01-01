-11...-10 °С
В Обнинске мужчина отправится в колонию за ограбление пенсионера
Обнинск

В Обнинске мужчина отправится в колонию за ограбление пенсионера

Евгения Родионова
23.12, 11:20
Во вторник, 23 декабря, прокуратура города Обнинска сообщила о вынесении приговора городским судом 44-летнему жителю города.

По данным ведомства, он признан виновным за грабёж с применением насилия.

— В сентябре днём мужчина в состоянии алкогольного опьянения проследовал за 97-летним мужчиной в подъезд одного из многоквартирных домов, прижал его к перилам лестницы и открыто похитил из кармана брюк денежные средства на сумму десять тысяч рублей, после чего скрылся, - рассказали в прокуратуре.

Суд назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима.

