В деревне Боровского района строительство газопровода планируют на 2027 год

В понедельник, 22 декабря, жительница деревни Башкардово Боровского рассказала о проблеме с газопроводом в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, провести газ в деревню Башкардово обещают с 2014 года.

— По всей видимости его и не будет уже, так как на поле сельхозназначения, где должен идти газопровод идёт несанкционированная стройка стоянки для фур. За свет платим зимой от 30 тысяч рублей. Льготы на этот вид коммунальной услуги не предусмотрены, даже для семей участников СВО. Как жить то нам? - написала женщина.

— Строительство межпоселкового газопровода запланировано в 2027 году, - ответили в Министерстве строительства Калужской области.