Новость дня Обнинск

В Обнинске зажгли огни на главной городской елке

Торжественное открытие главной новогодней елки состоялось в субботу, 20 декабря, в городском парке Обнинска.
Владимир Андреев
21.12, 07:17
Праздник, собравший множество семей с детьми, ознаменовал начало волшебного предновогоднего марафона.

Дед Мороз, Снегурочка и их сказочные помощники создали атмосферу настоящего чуда. Дети водили хороводы, танцевали, пели праздничные песни и отправляли свои заветные желания в письмах главному зимнему волшебнику.

Кульминацией вечера стало зажжение гирлянд на пушистой красавице-елке, которое сопровождалось дружными радостными возгласами гостей.

Как сообщил глава города Стефан Перевалов, праздничные открытия продолжатся. Уже 25 декабря елка зажжется на площади у Дома ученых, а также стартует традиционная ярмарка «Дуб и Елка».

Однако некоторые жители в соцсетях уже выразили сожаление, что запланированное на четверг мероприятие выпадает на рабочий день, и не все смогут на него попасть.

