В Обнинске зажгли огни на главной городской елке
Праздник, собравший множество семей с детьми, ознаменовал начало волшебного предновогоднего марафона.
Дед Мороз, Снегурочка и их сказочные помощники создали атмосферу настоящего чуда. Дети водили хороводы, танцевали, пели праздничные песни и отправляли свои заветные желания в письмах главному зимнему волшебнику.
Кульминацией вечера стало зажжение гирлянд на пушистой красавице-елке, которое сопровождалось дружными радостными возгласами гостей.
Как сообщил глава города Стефан Перевалов, праздничные открытия продолжатся. Уже 25 декабря елка зажжется на площади у Дома ученых, а также стартует традиционная ярмарка «Дуб и Елка».
Однако некоторые жители в соцсетях уже выразили сожаление, что запланированное на четверг мероприятие выпадает на рабочий день, и не все смогут на него попасть.