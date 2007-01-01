-1...0 °С
Обнинск

В Обнинске расширят зону, свободную от алкоголя

Дмитрий Ивьев
19.12, 11:41
1 1233
Магазины должны будут располагаться дальше от жилых домов.

- На территориях, прилегающих к жилым домам, запрещена продажа алкоголя с 22 до 10 часов в том числе в объектах общественного питания, за исключением ресторанов, - рассказали 19 декабря в городском Собрании. - Предлагается увеличить расстояния от домов с 50 до 60 метров. Это позволит ограничить работу ряда заведений, на которые жители часто жалуются из-за шума и беспорядка.

Местные депутаты поддержали такое решение.

