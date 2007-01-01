-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске учредят новую медаль
Обнинск

В Обнинске учредят новую медаль

Дмитрий Ивьев
19.12, 09:22
0 267
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В наукограде предложили учредить новую медаль — «70 лет городу Обнинску». Идею поддержали единогласно на совместном заседании комитетов городского Собрания.

Медаль планируют вручать жителям, которые проработали не менее 25 лет, из них как минимум 10 - в Обнинске. Награда станет признанием их значительного вклада и заметных достижений в развитии города, особенно в социальной и экономической сферах.

Инициативу о награждении смогут выдвигать как городские организации, так и органы местного самоуправления. Окончательное решение о том, чьи кандидатуры направить главе города для награждения, будет принимать специальная комиссия.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdxQzdMMnQxcDZOVUxyVk1MMFpQUGc9PSIsInZhbHVlIjoiYXFZcmFXSXc4Z1I0YkJGMEJDWlcyNVlVRVdnSEMvVWdaQXJWOFIrQ2UzODYvYnNWTVVYeWRhbTFIbnd0RWtnMDlObGJlWFdrbFJmeENJNEQ3R2FvdFExdGZHUUZyc3FFYTh4Y0ZIcGVGRldPRDRlWlVJQUtFWE9aaUVwU1M1OU8rTm9aWWVJSjNPa016b1paYVFDa1JWU2hJU2d0SnNzM01ZVE9DUTNFRUlScUF5d1lEc3R0NlcxdGF6dVNlcVRPQnN2SGd2T0VvMFVwUjRTNDZJZE5ZRXlSSDYybkFHZUI2MDJmSWdaWWN6ZWppRjBoNS92eUVvZlIzY1QwR1I5UzlyL2ZyWjFmNnJVZjErNmhVdUNiM3U5c1NmTFZwUS9TUG5vN2ZpMGhvR2RJWnR6aWlxOE9CQ3M5djBpRnFLU29icVlCdmZicFRjWktXV0huWXdINmIyY1A5NGxCd09vL1IxQStDU2c2TjhwbUlnL2JIS2x3YkNNdjd0eHRUdGEwU2d6bldpbUtXTTNIaVNKNU4xWUlFV214bEZDWUJhZnlLYTBtWXg5ZFU0amp3Q1JQRHhBSmE5RGN3Wkk3b1IyMyIsIm1hYyI6Ijk4NDkwNWFkYmE2MDMzZDcwMzdmYzJkYWZjYTYzYTIyOTcyMTdjOGI0MDJjOWQ0ODQxOGNmYzlhMzUxYjk5MGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJLc2lWRzI4UUFBKzNadDZSWWtBWVE9PSIsInZhbHVlIjoiNHVCNEhkUDFKa2Y4TXQ3RGhPUWlNcFN6TXRaYVZNQnhuZUpEQ2lrMjVnU2FnVm1qaUI5THdJU0g5QWNVUFNQYkowUG1jRWdBS3hmWDZ2bytZWFVxWkh4MldxUEdTRXA0dFZpb0pQZDhFRHRQZVdFK3FESDRtZUl1b2dOL05XODkyVFFCTXlwYXBaWExLdlhDWjVkS1lzZXQ1UEVHbTVDcEloaExHV0lVVzJSWG8zOFE5aHR1NDIwZnhTUEV6ck1BZVZXc0Y2eFYrZ1RhSFhMd3lNcUtXTjIyL1VZMkRQdXlteElXUkRHK1REcGt2VUNZV0lKVTBjb29lR05YbjUydFV5R1FicEt6d1RST0lyYzduam5qbEpJbFMwaVcvbzd4TmJYVlIvb2xyejMxOXJSMWlZUWtUZWZSdUVOMTFCUDJoZ2JYTXgrNEVrUlFnbnl4K1FVY3N0QWJIbHFQa3lpWjJZWFFoY1lXL0JJc3ArWHBYWFVyYXRmZWdxdXgvdGN3Y3VwVTE1aWdXdENFOXpzZyt6UUtSaHdrMk52eXQxU3lRVFZ0Sm9FcDRpVGVFdjVreDhhaDBCSTUvTzZvS3Q5eUdSRWZiR3lXYXRZRm8xMDZOWXNiS1pzU3Btd3gybmlPZG92SnlzdUdiWkZuV1l1bFVyenBLRzB2RHNicVJwelVhdm8xZ2l4NndCemVBVE9wOTBIc3NTNHJrb0pLNGxFV2RYbW5TTDM4a2JWT0k1OE0yUHBscDRaT1VRK09YUExWWmpzYXVCNUE0ZTRmaDFTY2tSOXJhb21DdWhBRmgvQ21zR3J2dklmVXZRaWNVbEw1MjBWcGlsZU01NHo0SUZacCIsIm1hYyI6ImIwMjhhYTRmMjcwOTc3OTQ5YzcxZTUxMzlhMDA3MWE1MzAzYzUyNWYwNWFmMTIyNDA5ZDgyNzA4NWRmNDE0YTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+