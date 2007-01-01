В Обнинске учредят новую медаль

В наукограде предложили учредить новую медаль — «70 лет городу Обнинску». Идею поддержали единогласно на совместном заседании комитетов городского Собрания.

Медаль планируют вручать жителям, которые проработали не менее 25 лет, из них как минимум 10 - в Обнинске. Награда станет признанием их значительного вклада и заметных достижений в развитии города, особенно в социальной и экономической сферах.

Инициативу о награждении смогут выдвигать как городские организации, так и органы местного самоуправления. Окончательное решение о том, чьи кандидатуры направить главе города для награждения, будет принимать специальная комиссия.