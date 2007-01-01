-1...0 °С
Обнинск

В Калужской области полиция проверяет сообщение о педофиле

Дмитрий Ивьев
18.12, 14:46
Жители города Белоусово Жуковского района рассказали об этом инциденте в соцсетях 17 декабря.

По предварительным данным, мужчина средних лет в медицинской маске зашел с девочкой в подъезд и потом поехал с ней на лифте. Со школьницей в итоге всё было хорошо, она не пострадала, но родители обратились в полицию.

Во дворе и подъезде странное поведение мужчины зафиксировали камеры наблюдения. Судя по этим кадрам, он целенаправленно шёл за ребёнком.

Родители девочки обратились с заявлением в полицию.

- Действиям гражданина будет дана правовая оценка, - прокомментировали 18 декабря в Управлении МВД по Калужской области.

