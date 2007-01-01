В Калужской области полиция проверяет сообщение о педофиле
Жители города Белоусово Жуковского района рассказали об этом инциденте в соцсетях 17 декабря.
По предварительным данным, мужчина средних лет в медицинской маске зашел с девочкой в подъезд и потом поехал с ней на лифте. Со школьницей в итоге всё было хорошо, она не пострадала, но родители обратились в полицию.
Во дворе и подъезде странное поведение мужчины зафиксировали камеры наблюдения. Судя по этим кадрам, он целенаправленно шёл за ребёнком.
Родители девочки обратились с заявлением в полицию.
- Действиям гражданина будет дана правовая оценка, - прокомментировали 18 декабря в Управлении МВД по Калужской области.
