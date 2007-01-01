В Обнинске украли живого осетра

В одном из сетевых магазинов Обнинска двое мужчин из Жуковского района решили сэкономить необычным способом - они стали прятать еду в рюкзак, чтобы пробраться мимо кассы без оплаты.

Среди украденного оказался живой осётр, охлаждённый лосось и пачка бекона - всего на сумму свыше 17 тысяч рублей. На кассе они расплатились только за часть покупок, а остальное попытались просто унести. Но на выходе их остановили сотрудники магазина и вызвали полицию.

Похищенные продукты вернули, а на мужчин завели уголовное дело. Им грозит до пяти лет колонии.

Сейчас дело передано следователям, сообщили 18 декабря в полиции.