Обнинск

В Обнинске осудили мужчину за попытку мошенничества

Евгения Родионова
18.12, 09:44
0 151
В среду, 17 декабря, прокуратура города Обнинска сообщила о поддержании государственного обвинения в отношении 20-летнего жителя Новосибирска.

По данным прокуратуры, он признан виновным за попытку совершения мошенничества.

— В августе 2024 года члены организованной преступной группы, куда входил подсудимый, обманным путем пытались завладеть денежными средствами жительницы Обнинска. Они предложили ей снять деньги со сберегательных счётов, чтобы обезопасить их и передать курьеру для последующего помещения в сейфовую ячейку банка, - уточнили в ведомстве.

Женщина сообщила о готовности передать деньги на сумму 14 миллионов рублей и обратилась в правоохранительные органы с целью пресечения преступления.

При передаче денег молодого человека задержали сотрудники полиции.

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

