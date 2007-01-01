-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске пройдут массовые проверки грузовиков
Обнинск

В Обнинске пройдут массовые проверки грузовиков

Дмитрий Ивьев
17.12, 14:26
0 223
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С 17 по 23 декабря в Обнинске проходит спецмероприятие под названием «Грузовой автомобиль». Полицейские будут чаще останавливать грузовики, чтобы убедиться, что машины в порядке, у водителей есть все нужные документы и они правильно перевозят грузы.

Особое внимание - режиму работы и отдыха водителей: за рулём грузовика нельзя находиться слишком долго без перерыва. Также инспекторы будут проверять, не пьян ли водитель.

Если нарушения всё же найдут, водителей и перевозчиков оштрафуют по закону, пояснили в Госавтоинспекции.

Новости по тегу
авто
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijh2cFdvaGNOYUdXK0dvck1wSGJYUnc9PSIsInZhbHVlIjoiUWpyUmx4eTFEQy9hNXlTZnBveDNFU3Y5N204c01tZkxuRDNDa2ZmSHZhSmJQdVJGUTRESUY2SnQxZjdTVFBaVVZleHhZQXNhWVMxakZMWmV5Ulo2cDVIZGRnVGZmQ2xqRndjUGRqVmpwajhUenpKY2JVVmRvVWJ3a3BrZkE4Q1RmK3ZnLzVuYXYvVDBKVHVzTUpvbFJaNUtQZmdQUUZrQ1l1d0JCVGxJdWJ1N010eXB6ZlErcDR4aVFmcEhNY1BYUUFsblhCcXhDbURubmJCN3ROQk15cHlkL3l2ZHkyQnJwbnhYaHkyNUZZQ2pUY1owWEZsdkQyWEZvL3pmV2pXb3pUTWlmbS9tWXpnVm9McGtHWTlNdEFGbDlqcjFxZmJGbjBTVlRSWXg5Q1pYSnBvZHd1Q1grbWZUN0QzQnVMcGIyaHljcDhFT0E2SkZ3M2dQYkExaU1xRm4yTHFHUE5HT1VUQmZSV3pBSzNrYkRRalhGdE5pY0NFLzdSZCtEUjNQTWxyNmYxRk9CZlVnR2o1RnFDdVZTUzEzTVpybHNvNWlXMmF1Q3VkVU92UTNDdXB3TEJpSjNxcTUyczVkYzZmeiIsIm1hYyI6IjEyNTdmODFlNjdhNjdmMTFiYTJkODc2ZTIzYWJkY2ZjYWJhZWI4MjkxMWI1MDMyNjUzMmUwNGM4ZmExODQwMGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlM1bGtUYnJxL0tDM0FNUkhQL0grZHc9PSIsInZhbHVlIjoiZFR3M2VZZFVMcUJGN1hoZElVL0hiUTh6cUlKWDNhRnM0ZTh6SUd2dEcrTVFaTlhoT0NuMlBxQ09xVzJCM01Rc2RhU053WFBJelFVS2lKZGhNRWRlaWVqZks1YURxbzJ2enV4UCtSVm5DVUVzYkN2TUplbEcrUzI3ZmFPUFZqQmpSNFU5Q0FycW0xMXhRR3VZZVI2YUwrR2ZiemkwY3VHaytWVEQ2T0JXOG5ObjNxV0h6YVpaNzlXK3JHNVNpN21qNHJJaDFZNmp3RzRjQVZDTVIyVnhQOURTRWZ0dS9XVHd6OE9CclZQZDdwRDJTMlBiTlVBcHVrQ2xYWjRaWFFaWkpiQ0JBcFFjczJya3RuZVZFeitUNjRMSWxWWTZDcVR1WnU5and5bXlHd2RQL1JVNjdQL2NLb0RtZWlkWWkzSDlVZjNIbXh5VVA3elpFVzA3bUtDYU5VeG1UYStvMW81YjdNMkZRVUVWazQxMi93b2oxcGlpeS8rd0pQZTFIajlEQ1Y2NlBjR2ZwTEJjdTM1dkxhMHhBdUwzdWNHKzljNGRWTnpxM2s1bUJ4bkQ4T1IwanY5L3JCNGZkRFJkWDV3Ym5ycnljNHl4MXE1a0wxWFJ4N3dLTjFWM0kxbWxJT0Fhd015OEVraHVSS25uSi9leDFyU09vZkp5MGdwQS9zWUhkb2NXRjVBYjRZNFAzRU4wV2wvNy9CQlR0YVl0RnlRRzhlWW4xc3RzbzBxcjdpbkVwdVpKR1JnbkdpSTlaMi9ZNklzN21zY1Z1TW9SWUhCMDdVdnp0MnZOdmx0RW5KMlp5TkNuQzJ3RmYzMUdiRTFyN2VUdTk0Tzh0ZFpWS0VxbiIsIm1hYyI6IjlhODIyNWQ3ZWU1MTA5MWNkMzFhYmEyNDUxMWVlMmM1OWYyNTE1YmQxNmE1ZmNlMmI0ZDc5ODQwN2E2NTkxNTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+