В Обнинске пройдут массовые проверки грузовиков

С 17 по 23 декабря в Обнинске проходит спецмероприятие под названием «Грузовой автомобиль». Полицейские будут чаще останавливать грузовики, чтобы убедиться, что машины в порядке, у водителей есть все нужные документы и они правильно перевозят грузы.

Особое внимание - режиму работы и отдыха водителей: за рулём грузовика нельзя находиться слишком долго без перерыва. Также инспекторы будут проверять, не пьян ли водитель.

Если нарушения всё же найдут, водителей и перевозчиков оштрафуют по закону, пояснили в Госавтоинспекции.