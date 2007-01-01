-1...0 °С
В Обнинске эвакуировали брошенный УАЗ
Обнинск

В Обнинске эвакуировали брошенный УАЗ

Дмитрий Ивьев
17.12, 14:18
Машину вывезли в среду, 17 декабря, сообщили в МБУ «Благоустройство».

УАЗ стоял в районе дома №7 по улице Гагарина.

Решение об эвакуации принято администрацией города.

