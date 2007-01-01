0...+1 °С
Обнинск
Обнинск

В Обнинске назвали самые популярные автобусные маршруты

Дмитрий Ивьев
17.12, 12:17
0 121
За ноябрь муниципальные автобусы перевезли 924 982 пассажира.

Лидируют по числу перевезённых маршруты №9Б (138 919 человек), №2 (131 679 человек) и №9а (128 848 человек).

Несколько отстают от троицы лидеров №1 (92 396 человек) и маршрут №3 «Экодолье» (87 531 человек). 

Внизу таблицы традиционно расположились менее популярные №5 (12 614 человек) и №11 (12 937 человек).

Новые кольцевые маршруты в статистику пока не включены: они были запущены только 1 декабря.

