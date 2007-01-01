0...+1 °С
Обнинск

В Обнинске арестовали москвича, обвиняемого в создании «телефонной мошеннической сети»

Евгения Родионова
17.12, 10:18
В среду, 17 декабря, прокуратура города Обнинска сообщила об избрании судом меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 26-летнего жителя города Москвы.

По данным прокуратуры, он обвиняется в организации нелегальной телефонной сети, которую использовали для обмана людей.

— С августа по декабрь подозреваемый входил в преступную группировку. Он арендовал в Обнинске квартиры, где устанавливал и обслуживал специальное оборудование для пропуска телефонного трафика. Эта техника, по версии следствия, была задействована в мошеннических схемах против граждан, - пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Прокуратура города взяла расследование дела на контроль.

