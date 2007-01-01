Бастрыкин заинтересовался избиением мужчины в Обнинске
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о расследовании уголовного дела.
По предварительным данным, 12 декабря житель Обнинска приехал домой к другому мужчине, с которым давно конфликтовал, и избил его.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
В полиции пояснили, что пострадавшему выдано направление для прохождения судебной медицинской экспертизы.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь