Обнинск

Бастрыкин заинтересовался избиением мужчины в Обнинске

Дмитрий Ивьев
16.12, 09:04
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о расследовании уголовного дела.

По предварительным данным, 12 декабря житель Обнинска приехал домой к другому мужчине, с которым давно конфликтовал, и избил его.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В полиции пояснили, что пострадавшему выдано направление для прохождения судебной медицинской экспертизы.

криминал
