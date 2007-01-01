-5...-4 °С
Обнинск Водоемы в Обнинске начали замерзать
Обнинск

Водоемы в Обнинске начали замерзать

Дмитрий Ивьев
15.12, 16:13
В ночь на 14 декабря на Белкинских и Комсомольских прудах, частично на реке Протва начался ледостав – образование неподвижного льда на поверхности воды. Об этом сообщили в понедельник в администрации города.

На данный момент толщина льда – менее 1-2 см.

- Выходить на неокрепший лёд категорически запрещено! – напомнили в администрации. - Около Белкинских и Комсомольских прудов уже установлены информационные таблички, запрещающие выход на лёд.

