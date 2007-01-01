-5...-4 °С
Обнинск

В Боровске украсили главную ёлку

Дмитрий Ивьев
15.12, 16:10
В понедельник, 15 декабря, об этом сообщили в местной администрации.

- В текущем году для украшения были закуплены большие шары внушительного размера, диаметром 35 сантиметров, звездочками и колокольчиками каждый из которых украшен сложными резными вензелями и звездочками, - пояснили в администрации.

Отличительной особенностью оформления этого года является новая макушка, выполненная в форме пятиконечной звезды.

Гирлянды включат в темное время суток.

- Особое внимание уделено концепции участия горожан в украшении ели. Нижний ярус елки оставлен свободным для размещения детских игрушек, в рамках ежегодной акции «НЕчужая игрушка», - отметили в администрации. - Следует подчеркнуть, что акция, став неотъемлемой частью городской жизни, не только придает уникальности нашей елки, но и сплачивает детей и родителей в общем стремлении к созданию оригинальных и изумительных елочных украшений. Детская программа состоится 21 декабря в 12:00.

