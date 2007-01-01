-5...-4 °С
Обнинск

В Обнинске мошенник обманул школьника в онлайн-игре

Дмитрий Ивьев
15.12, 12:45
Подросток стал жертвой мошенничества, начав с того, что просто согласился помочь с рекламой в игре

Мальчик увидел в чате мобильной игры предложение сняться в ролике — за это обещали дать 100 игровых кейсов. Он согласился, отправил ссылку на свой аккаунт в соцсети, а потом получил звонок от незнакомца. Тот сказал, что нужно открывать кейсы на видео, используя второй телефон, и попросил реквизиты банковской карты мамы — якобы чтобы перевести гонорар в 5 000 рублей. Ребёнок поверил и передал данные.

Потом аферист стал просить информацию о других картах — на этот раз отца мальчика. Школьник, ничего не заподозрив, рассказал и их. Через несколько минут с одного из родительских счетов пропало 14 000 рублей.

Полиция уже завела уголовное дело о краже с банковского счёта и ищет злоумышленника, рассказали 15 декабря в УМВД по Калужской области.

Новости по тегу
криминал
