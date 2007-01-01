В Обнинске убрали с улиц пять брошенных автомобилей
Администрация Обнинска продолжает приводить в порядок городские улицы.
Глава наукограда Стефан Перевалов рассказал 14 декабря о работе по очистке города от неиспользуемых транспортных средств.
- Брошенные автомобили портят вид города и занимают парковочные места. В этом месяце с улиц города мы эвакуировали 5 таких машин, - сообщает градоначальник.
Администрация обращается к жителям с просьбой о помощи. Если горожане видят автомобиль, который длительное время стоит без движения, они могут сообщить об этом по телефону: 8(484) 39 62472. Полученные сведения позволят комиссии оперативно принимать меры и наводить порядок.
