-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Малоярославце провели конкурс новогодних шаров
Обнинск

В Малоярославце провели конкурс новогодних шаров

В Малоярославце состоялся ежегодный творческий фестиваль-конкурс.
Ольга Володина
14.12, 08:46
0 273
Фото: ТГ-канал Вячеслава Парфенова.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

13 декабря в городе прошло праздничное мероприятие «Блестит на ёлке новогодний шар», о чём сообщил глава муниципалитета Вячеслав Парфенов.

В конкурсе приняли участие дети и творческие коллективы из разных учреждений. Свои работы на суд жюри представили воспитанники детских садов, школьники и активисты местных домов культуры, каждый из которых создал оригинальное елочное украшение.

- Атмосферу волшебства для гостей поддерживали горячий чай и угощения. Фестиваль вновь доказал, что главное в предновогодней суете — это общее тепло и творчество, - отметил Вячеслав Парфенов.

Новости по тегу
новый год конкурс
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9waEIyOExPNmtIUmxCSmh4NGt3VEE9PSIsInZhbHVlIjoiaENEV1hHaGoreEQyR2VLemhSdlZoanp0R2c4aFN5dWczYW1RV3JPS2YxTUZ5VCs1N0ZLOVBpNkpTbElkbTg2VDE1YzhmNVVpcEl4VGVFM0NNQTlQQkV4LytVTHgwQTlMUnJIQXRSM3NrSnpnczZqQ21HaVNPcUVTZHRpTGdnWmh0bGNEcnZHWWRrYUwzVEg4SVdJSm9GN0J3djg4T1lhUithdUpFZ2pZTnNGUW9EelJmdS90V1JNSnA0dnVTYldBYk9CcE81ci9YS21aeWUvbyswNHR2L2dSODVERXMrck9Ra3liakxrTHdaYmNxVmhGMFc5UVVzcXQvVHpzazZDVWk4WmN1d1VSNWRqVVU1ZDVXekUvM0hQNkhiTmFQSHpTYTlZVm1yMEhNbVhUVHk5cUp0eHNYU2p5ZGNoVkNSSEJHRjhqZ2V1aTc2M1BTL1pyY2ZDUDNLd2JmUWVqQ2hhTXJXcmprTGE2d0Fobm1LU0lJN1M1aGtkbndIVXdBWmhscEdFbVc0NnhvSVJ1dzZYTysrZlpwMTJoRDJBMi9aeFp5Mm5YYnlMOGYrbVh5WXc2dCtjM3VrNElnR2EwRE5jbiIsIm1hYyI6IjcwYmIxZGNjMTExZDRjMTcwYWEzYjYyNjFlOTg2ZDQxMmI4ZGY4YzAxZjI3M2Y2MzM3N2Y2NzBlM2E5MGM0MTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNmQXFrUzc2dmNOT3ZtSTlSV1pJSVE9PSIsInZhbHVlIjoiZUdWdmdRaVVkTHBnalNKemtMYUx5bUhCc04yTkpVa0h5MVN2SnJ1dlNGNHE4WFdtZ2xndDFUU2NSK2NQYlZ2bWpOaW5YdXFVMWhiR0pSU0pPb0NOU05qcHp3SUlYK01Taksvc2FYNVE1ZGhjRis2WWZDUUFPRVQ2UFk3eEtJTWlEMXRlWTFrTTVOYkdpYmZNQ2dlOCtXbmZ4Qi9qb2xzc3VoS0pOalQ3bFhFRmtvRjZlZStOUjAwcEhIdG8vd3EwcTZGR1kwdXdRczUrRGdDa0tvUG1HV01uUzgwWUlNenVkMi9OVm00Ykoxa0Fqam96MDAwYWNXQ050S1JuZVUvbTJ2WmtORDRPb3NYbjhVRUxsMlhIeUtBdS9ZOTQybTVmU0pLMkZiWkd5YkVkdDdVYTc2SSt1TnYxS0JvbndDUjEzVUFjM1pqUDlBb2lwZ0dlVUFLa1c2RE13dXZWUFdqY0dOQnEyZDI3c0k2WVlJRFhSbEh0akRBUlBXdGJBQnpqRDYvVHJmcUpkSDJ3UVM5YnIrRUJUUis5UDVuSVQzbCtWK0lYZkJXdWI1VDBCYTR5MHpGQzlwVVl0dDJWWFNoc2NGaGtRcnlxZktJOFh2R2FqcUdlOUlMc2VHcW1DeVRRQnd6MWIxejhoK0dILy9pVzU5ZTd0M1o5a25LNmZYWGlqUEQxQ0lxN2ZSMHh3dU1Xa0trb1RUT1JHZmJiQlpKaStQYzVBbzRFR1ZGRnVEa3E5bHBPQzZ6ell5dUU0c3hTcmtjQTlWMWhtQVdLbWt5Y3pSZTlXVE90eG5YMTViS05rZ0s3ODgybDZRQUFJL1lHMzNsQkxBR21xcERjSE95SSIsIm1hYyI6ImQ1M2NiODQyM2I5ZTAxMDMzODhkMzkyYjIzOTU2OGZhMTA1ZWRlNDQ3YWE5NjUxMjU3ODQ0NmZjYTUxY2EzODUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+