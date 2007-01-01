В Малоярославце провели конкурс новогодних шаров

В Малоярославце состоялся ежегодный творческий фестиваль-конкурс.

Фото: ТГ-канал Вячеслава Парфенова.

13 декабря в городе прошло праздничное мероприятие «Блестит на ёлке новогодний шар», о чём сообщил глава муниципалитета Вячеслав Парфенов.

В конкурсе приняли участие дети и творческие коллективы из разных учреждений. Свои работы на суд жюри представили воспитанники детских садов, школьники и активисты местных домов культуры, каждый из которых создал оригинальное елочное украшение.

- Атмосферу волшебства для гостей поддерживали горячий чай и угощения. Фестиваль вновь доказал, что главное в предновогодней суете — это общее тепло и творчество, - отметил Вячеслав Парфенов.