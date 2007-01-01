-1...0 °С
Обнинск В Обнинске обломки сбитого дрона повредили кровлю жилого дома
Обнинск

В Обнинске обломки сбитого дрона повредили кровлю жилого дома

Вечером в среду, 10 декабря, система противовоздушной обороны отразила очередную атаку на воздушное пространство Калужской области.
Ольга Володина
10.12, 23:15
0 257
Читайте KP40.RU:
По оперативным данным, в небе над регионом уничтожено 8 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор Владислав Шапша уточнил, где произошли перехваты. Беспилотники нейтрализованы в воздушном пространстве над Малоярославецким и Боровским округами, а также на границе с Брянской областью.

Осколки одного из сбитых дронов незначительно повредили крышу жилого дома в Обнинске. Местные власти пообещали оказать всю необходимую помощь. В остальных районах жертв и разрушений удалось избежать.

В целях безопасности продолжает действовать ограничение на полёты в аэропорту Грабцево.

Напомним, что в течение сегодняшнего дня силами ПВО сбиты ещё 12 беспилотников над Кировским, Думиничским, Малоярославецким и Боровским округами, а также возле Калуги и Обнинска.

Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
