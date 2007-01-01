-2...-1 °С
Системы ПВО сбили над Обнинском несколько вражеских дронов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша проинформировал о работе систем ПВО.
Ольга Володина
10.12, 18:41
0 194
Днём 10 декабря в небе над Обнинском были обнаружены и уничтожены три вражеских беспилотных летательных аппарата.

Специалисты приступили к обследованию местности на предмет возможного падения обломков. Предварительные данные показывают, что воздушные цели были ликвидированы без ущерба для граждан и объектов жизнеобеспечения.

В качестве меры безопасности калужский аэропорт прекратил работу с раннего утра 10 декабря.

Региональные власти обращаются к гражданам с просьбой немедленно звонить на номер «112», при обнаружении каких-либо подозрительных предметов, которые могут быть связаны с упавшими беспилотниками.

