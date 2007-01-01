В Обнинске показали измененные маршруты автобусов

С 13 по 22 декабря автобусы №4а, №4б и №6 не будут заезжать на улицу Калужскую из-за ремонтных работ на сетях.

- В связи с работами, которые будет проводить обнинский филиал АО «Росатом инфраструктурные решения», въезд на улицу Калужскую перекроют со стороны проспекта Маркса, - пояснили в среду в «Обнинском городском транспорте».

Автобусы МБУ «ОГТ» №4а, №4б и №6 в этот период будут двигаться, минуя недоступный участок.