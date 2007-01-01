-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске показали измененные маршруты автобусов
Обнинск

В Обнинске показали измененные маршруты автобусов

Дмитрий Ивьев
10.12, 16:04
0 157
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С 13 по 22 декабря автобусы №4а, №4б и №6 не будут заезжать на улицу Калужскую из-за ремонтных работ на сетях.

- В связи с работами, которые будет проводить обнинский филиал АО «Росатом инфраструктурные решения», въезд на улицу Калужскую перекроют со стороны проспекта Маркса, - пояснили в среду в «Обнинском городском транспорте».

Автобусы МБУ «ОГТ» №4а, №4б и №6 в этот период будут двигаться, минуя недоступный участок.

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ing0VllpN3ZWQXhHa3NHeTd6WE11enc9PSIsInZhbHVlIjoiY0dvbWVOdm11MDd2dXN6bktrc2RaMFpwdzExbGZ2cjgxUkFRaEhFSmtrd0JPWG5YU0x4VE5IN2luWE9wSExoRmtJSytCdm93cUlIcEtqNlFtWUJqb1loS0UzZTRXMjNsNzRsUUlxaDcycUJ4bU9DUGxSSU5RamRFUk1iNnlYQWN2V01sRDMzaFZ4MzBhNkRpVWJNVzBLVDhONXFzSDBDNTAzK2NMM05wL1YwTXczSWZoV0Y3ZXpXSUpseHZaQVpMN05Ga0ZTeVVWRTdLSjh6VW0vdXF2TnZucGFUR2pBck5GVlFIUDhZemFCNURzcC9VTzRLNjI3VlU1Z0NCaEVaeTBCcDdHandlTU1vNGp3VHkzeDlDMHYvVUZ6amJ5TmFxWjg5UTcxa0xNUjBQaGJZczdXZFJDeVB1RTlJZmYyb0lKRnBjcmJoZWZiS0hmWUI0UVY3WkRRS3VrbHM1bmU1TG9yanBmTk1vYmtIKzBsUURmdHNaM1lrZnNPY3czTFE3Vjg5V2plWm00VFhoaWMvZ1huU011eE41TXZucElzdUNSNUNvWE5RQmNZL0JCTzM2eHpSSyt1QXJPSXhjUXBlMSIsIm1hYyI6IjJjODc2OWYxYjg1ODY4ZDM3ZDc5Y2ViMGE4MTMxNmVjNjQ0NmFkYzI1NmQ5NmM1NmY0MjYyNTBmZTQwNDdlNGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkdvS0pmTkpRL1pKeXd1aGs1eHE4UUE9PSIsInZhbHVlIjoicGN3MGRRUlR3czR3SXkzTTh4MG5FQjdGNlpURVdOZHNLdmhhbmZVejRsUnZrWElCYnZhNmQ3YytRZ0VLVWhzQWlmbWZGVDVUUVFTbHcwWWswOW9xbC9JZjNHelFmTTJ6OUFrV3RxVUtWaktNMWpIVGlwWGxya2VUdFZWeHN3UTlzaGFBUFZYcjAvVURmZUplOEVocUp6cFIyTGRaZlh6d0crS21XWjEvbkNZdVlBeGJkeXdCMlhMUDUxZ05DbHBzWVZDNHhxTXh2UlpmeEpNelFxU2ZTOWRBdjUxRnV6R25waVMzY0tYNE9Mdzc1dXQ5SjZNdjN0QmFzbmdlRytvWGVFOG9pcjY0L1BwZzJ3c1RmWDhjalRDeEVLUzZnZHVLaC91OW9heEFXOVI1MG4rNXhQVEh3MHlVbjZIMzFoMXRIR1ZDZy9pdVh1bExWZk9FakZmeS9uT09JUzBpUDJkMTJUMzRaQXRMK0JaMDV6clZaR3RUWXdXeTh5R3ZzVEplRFJyMG9zMmxLQzQ0L1h0c2diSEs1RUdNUDhnRW5ROUk1YWgyNWxJamNSaXp2K085VTc2azRoNThtREVyODBvZVArUUxZODczNmg3T2MrdzJHWHVuTWJ2WTZHQTduWnp2TDBOcnRiQ2JrdEMrSVdoNjZPZjROeExLQzZVZkpSaWFtUHBxdG9HMmJEVjQrcHJHWERsbHdMMU1udUpZVWs3QjVVTWY1ZzZIZFdqRXVsRVpaVUxIU2RrWGRncHViNDFiNmJyTDN5cDNSYm9yVGU2Z2cxRDkrVFU1R3FDSUl5OXdLbk03dkoxRTJIWG1FNGpVUDNZK0xRcmdwdWsyeWVXTCIsIm1hYyI6ImExM2MzYzdiYjc4ZGI1MTY5NDI0MGQ1MjNmMjNhZmYzYzYwZWFjZmU4YzFiYmIwMjM5OGYzMjdmNWI1ZWY4MjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+