В Боровске скончался тренер спортивной школы

На 59 году ушёл из жизни тренер-преподаватель боровской спортивной школы «Звезда» по дзюдо Валентин Самокрутов.

- Под его руководством в спортивном зале рождались не только призёры, но и характеры, - прокомментировал 10 декабря глава Боровского района Николай Калиничев. - Его ученики, для которых он был мудрым и справедливым учителем, поднимались на пьедесталы областных и всероссийских соревнований, принося славу Боровскому округу и всему региону. Он всегда оставался человеком с неиссякаемой энергией и грандиозными планами.

Он выразил соболезнования родным, близким и всем ученикам Самокрутова.