Обнинск

В Малоярославце отключили электричество

Дмитрий Ивьев
10.12, 11:10
0 188
Ремонтные работы проходят в городе в среду, 10 декабря.

Под отключение попали отдельные адреса на улицах Маркса, Соколова, Аузина, Герцена, Успенской.

Вернуть свет в администрации Малоярославецкого района пообещали к 17:00 этого же дня.

жкх
