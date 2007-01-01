В Обнинске достали иглу из желудка ребенка
Об этом случае рассказали 9 декабря в Клинической больнице №8.
Иголку проглотил 10-летний мальчик.
Как пояснил заведующий эндоскопическим отделением Андрей Туйнов, игла прошла через пищевод в желудок.
Извлекали ее эндоскопическим методом.
- Когда иглу извлекли, оказалось, что она воткнулась прямо в кусочек яблока, которое мальчик съел незадолго до этого! – поделились удивительным фактом в больнице.
