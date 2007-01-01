-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске достали иглу из желудка ребенка
Новость дня Обнинск

В Обнинске достали иглу из желудка ребенка

Дмитрий Ивьев
10.12, 12:31
0 698
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом случае рассказали 9 декабря в Клинической больнице №8.

Иголку проглотил 10-летний мальчик.

Как пояснил заведующий эндоскопическим отделением Андрей Туйнов, игла прошла через пищевод в желудок.

Извлекали ее эндоскопическим методом.

- Когда иглу извлекли, оказалось, что она воткнулась прямо в кусочек яблока, которое мальчик съел незадолго до этого! – поделились удивительным фактом в больнице.

Новости по тегу
дети
Лента настроения
8 оценили
0%
0%
0%
0%
37%
63%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImVVenBwK3BReHFQZzZKZmRhbmphSlE9PSIsInZhbHVlIjoiKy9jS2VoYmRGNlF2RkxQcy9yNjdrVlgvMG8wOFU0ci9Gb2dmYS91b2t1cUx2VTdkdG5WT05QSk8yRFhrZFBCakI5N09FZHVIWFpKdmJLYXhIdDRyMUUrazUwamtxclI4VTdtN2VFUEloMEJ2RFF3NVdnc2ptWnFVd0xPazVPdUt4SjVFRkxNV1BhdzVJekdmL3kvcEw3elIrNjJpdlB0SjNxYk0ybEdTUG50Ui9YYmxRdi9OSGh1eFJ1MDB6N1dBVGwvelBwZ2FyR3hGS01IT0RUdkN1TmNPSndKc2dDSWtEdUxKVngvTnh2REtZR2RSS1FnOGtXUlhpVmpNK3NGVkpVQ0NkSkRVUm56QzNrT1BqeFo4ZHFhR2tUc0UrRHRjejhMU2Y3UHdjV0NIT1Y3OVN2NHJHL2ZicDd6K2pwZGdUbTFDUXRzY3IwTEVGcEdjcy8xa2ZrM2xXbE8wUUt1dXJwYnp1SmVoQmJva1BPeU5DclBYWEhPaHplMWJtWkxNVDZ6L1FYRHRTNzlDUys5c2ptSnhkcThxeFRaMTBBRkNCYXowY08rMXpSVTVrWU96dlIvM1dMUmRmQjZhZ0RlSSIsIm1hYyI6ImQ2ZDNlMTRiZThkYWJlYTNlMTJkNTVhNzYyOTlkNzQ4NDhkNjI0Zjg5NWI0Mzg1MDI4MWQ5NGU1MGUxODUyYmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik92NXV3VXBwSTArS3l0Nk9mN2RaeGc9PSIsInZhbHVlIjoiWm5uRUdkQ29PS25JTkRwOVliZG9rN0NmMnROaEljdXdYaUhseUtyNm1NZTlOTlA0ZG9WLzV4VTRES2ZOaU1NbHhjMGp6OEV5aUswcFJpSWExYmZsK0IxU2VUTmJXTWIvc0hoc3k5SU84ZmluQ2FQcXZmWW1hOGJTbDNnTVY2YUlNRCtxWlh5bFY4WjZOTW1WZUZuaDVUUFZjVDg2Q2Rsay90WVhIamJLSFVYdnY0UXcyTmgycnNRclNvV2w2Q3RId3UvYWc3cXhxRjd6bVYyOFhoRWZuSEE5ZUR0VlFKQkEzOVZmL1ZidXRKQVI0UCtaVDJjeGladHhyZU9abzNFVzlHU1R5K25QV2hkbWFEalpNaUV6T2tFOEdsT29CMjltNjdXOWFrWGdORk9uRlkvTmN6ZlVpdDVBejJqWWJmUTgxcnNuMFVXa000dHBYT2xQd1VENTN4RGxHeFNsVjMvN3o1RDJMdGZCVjdRVnVMUUtzSWt0RVNUN21NcXQxajJHMVNiWFplS1g0UEtVbFJaZ3UvbGUzcWNXZmF0VXhyeGVYVG1YVkFyMHduWWF3SzFuUXk0WktpdWh5akNwZERuYXh4ZjFhS1drclgxNmFCMDI0WlR6ZWFmNFFkTXJUNThudHIrRnhUWFlPWW1TQWkxL0NTWUU3c0wxUzQxd200eDNVU3RUSlpxZ1BSYnprQlBIL3paMUFGNGcxRi8yQ0lPb0cxelJqRFdTYzFWMGRUZjdMQU5rYXFCVVkxclM0T2krcEJJcTdNMlFtMVNId2JKeEFpNWpmWmpjck5MZi9yVmpBSE1kWEhlREoxVkhodE5XNVdNMkJJVE5iOUJBRXIzRiIsIm1hYyI6ImEzODQ5Nzk4ZGM0MGY5NTRiNDRkNzA0ZGFkZTBkODM2MzI2YzhmODJjN2MyZjcwMjJkZDc0OGViNmUxNjIyMGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+