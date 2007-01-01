-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске оштрафовали перевозчика за нарушения в работе автобусов
Обнинск

В Обнинске оштрафовали перевозчика за нарушения в работе автобусов

Дмитрий Ивьев
10.12, 12:21
0 305
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Обнинске инспекторы Госавтоинспекции провели внеплановую проверку компании, которая возит пассажиров по городским маршрутам.

Выяснилось, что у перевозчика есть проблемы с безопасностью: часть автобусов и работа водителей не соответствуют правилам.

В итоге штрафы получили как сами водители, так и руководители, отвечающие за техническое состояние транспорта и организацию перевозок. 

Компании выдали обязательное предписание - список нарушений, которые нужно устранить в определённый срок. Если этого не сделают, ГАИ примет более строгие меры. За исполнением предписания будут следить инспекторы.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
25%
25%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Inp6a0NIc0Y0dVVLc01XeDNpU3NhMlE9PSIsInZhbHVlIjoiQkJTckFWRjN3WkZ5SFF0YWtvcDlCaGJsd2g3MUNTdUlwVld3Sm5wWUZDbE9wbnUxK01RREZwMHZmb3cxMXlLUlkzUzdZZ0VLdmJEUWg3aUJwTmZjZXBKU2NyVitMbkhxalZNaHVlK0RteS8zdURZaTZBclJSWWdqSi9MT0NaT1REcjhMMFlVWmErSFRMMkVXTGh3MzN1RTVUQlphb1JRcUFKZXR3bk1icnRYRERmcmNtcDNZYzAwTUhoajQvRkV6RHduWGkwc1hjU3BXK3dGTDhtVjM2Z0NoZ1ArbjgxVC9SKy85Z0E4WlZXeDJKZ0pId1hpV2RiSko3VHhJdXhobmtkb0lQSTYwQ3hnUkQrNm95UjlmTXliWlNRUExFdkU3dHNvTUk5MWdMOVNLVzkwNzRQd1pOVjd3REVzMWRrVzNRTCthZFpBVXNXMVNzbWFNVFgrWUtQZzJKTisva0hvRW93ZEY2ZFZNR1hnUGVEbU90bC85aW4vR2xwZTcxSXk3SlhtNGxuRkw3SXhmemRvUnk5Y1EramRDajFpV011VXR0dU9BR1YrUmVvalVlUUs5UVJQRkxoSUJHaTBhSC92MiIsIm1hYyI6IjRhZTNjNGE0MWJhMDMwODExMjBiM2FlNTFiMWIxMGY5YTFlNzYyZjAxZTA3N2U1MjhiMzkzZGRkODA5MzU4ZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZIYmoyUFkzR0p5UFdSTG4rVXNyM0E9PSIsInZhbHVlIjoiMWs4a3FwbnBTakRZUFErWlg2U3NSbzVvdlBYQlJBd0FLc3RaOFBCOXQyN2Z0RWg2d1pjRHREVFRGQjVMKzUxUThHRU1mSmdZR2lRUWhoc1FkVzFxK0h2L2NsWjNPT1BGc2JKUlJ5OG9teDM4OXUvSFp2ZExXR0N3RmdkakoxSlZBME5YbC9lMUFjMDVjOW9iZ1BIQUVkZEUzbVRJSTN4U3lpRXphejUyc2E2ZytzZVZvSHp5dlJ2NTlsTGxUYlRkK1dPdTMraGRpWGs5b0o3ZDNoMGV3QUFxK3pJSjZWanFkeVlhdW0wbTZKMzJyL0hkSG92RFpGT3ZVaXZLUEhlWHFJNFBsUXd2NHVXc3ArSEVEanBoSGdxY2JPSjZnd0lCSExBWWkwTDU4UjNjUzg1cHllWllIRk4yS3ZDTmxGQUp2UERLMlNHNVZxT0tCMUNReTlaNkY0dHNvVzFHUnl1OENlUEttZ0tESHY4anByMEk4b3NYa25TU0xrYVVqWmdNcVBFRUkyZ3B0WTBHd2hMM3JGNUYva3Vad1pGT2ltSnNOakp6RnYxS2ZmTEZtMHRUUS96MTNPckVhSHZzNEl6b05BYys4eGg4QVh1SzZjYmhMc3luT3ZObnN3djVwNm5GQnJsczRBKzh0RG1QSEF0U0NqVEtna0IzRGhEWWlSUkhCb1RUbkZiaXNFSnNxSWQ1QjRaazJyOWR5czQ5TGtrQkdXclpHSCtoRVU5T0VoTGp3YWxSZktGRUtFOEhSclJYV3duVFdNWm9HMGQyOTRXWWk4Q2gxUzJxWElpa3JQRU02aDdIaXJLSGI4UnBsZE9xK3FZSHgzR243ZTYrVVNBdyIsIm1hYyI6ImQyM2UwYzk1MmJiNjM4Y2VjMDQ3YTMxYWRiZTNlMTI0NGIyYTAwNjlkNGVkYTlmZmNhYjUyZjU0ODhjYmJmNTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+