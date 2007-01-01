В Обнинске оштрафовали перевозчика за нарушения в работе автобусов
В Обнинске инспекторы Госавтоинспекции провели внеплановую проверку компании, которая возит пассажиров по городским маршрутам.
Выяснилось, что у перевозчика есть проблемы с безопасностью: часть автобусов и работа водителей не соответствуют правилам.
В итоге штрафы получили как сами водители, так и руководители, отвечающие за техническое состояние транспорта и организацию перевозок.
Компании выдали обязательное предписание - список нарушений, которые нужно устранить в определённый срок. Если этого не сделают, ГАИ примет более строгие меры. За исполнением предписания будут следить инспекторы.
