В Обнинске оштрафовали перевозчика за нарушения в работе автобусов

В Обнинске инспекторы Госавтоинспекции провели внеплановую проверку компании, которая возит пассажиров по городским маршрутам.

Выяснилось, что у перевозчика есть проблемы с безопасностью: часть автобусов и работа водителей не соответствуют правилам.

В итоге штрафы получили как сами водители, так и руководители, отвечающие за техническое состояние транспорта и организацию перевозок.

Компании выдали обязательное предписание - список нарушений, которые нужно устранить в определённый срок. Если этого не сделают, ГАИ примет более строгие меры. За исполнением предписания будут следить инспекторы.