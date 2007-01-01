-1...0 °С
Обнинск

В Обнинске на 10 дней перекроют улицу Калужскую

Дмитрий Ивьев
09.12, 15:25
0
Ограничения будут действовать с 13 по 22 декабря, сообщили в филиале РИР.

Из-за работ по третьему этапу реконструкции Северного водовода будет временно перекрыт сквозной проезд по улице Калужской в районе Маркса, д.124 и 126.

- На время ограничений будут сделаны изменения в движении общественного транспорта - автобусов 4А, 4Б, 6 и 9. Опубликованы схемы объезда.

- Просим водителей планировать свои маршруты с учетом ограничения движения и заранее выбирать пути объезда. Приносим извинения за временные неудобства, - говорится в заявлении коммунальщиков. - Реконструкция Северного водовода необходима, чтобы повысить надежность водоснабжения города. По сути, это строительство новой ветки водовода из надежных полиэтиленовых труб диаметром 600мм, не подверженных коррозии.

