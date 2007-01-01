Обнинец лишился 74 тысяч рублей, пытаясь купить мотор через интернет

Житель Обнинска искал двигатель для машины и наткнулся в интернете на специализированный сайт. Там он оставил заявку — вскоре с ним в мессенджере связался представитель компании.

Мужчина договорился о покупке, подписал договор и перевёл деньги: сначала 19 тысяч рублей на «таможенный сбор», а потом ещё 55 тысяч — за сам двигатель. Сотрудник пообещал, что товар пришлют в Обнинск через 10 дней.

Но когда покупатель попросил номер для отслеживания посылки, ему отказали — и просто перестали отвечать. Позже оказалось, что сайт, с которого началась вся история, уже заблокирован.

Полиция завела уголовное дело по факту мошенничества, сейчас идёт расследование, сообщили 9 декабря в УМВД по Калужской области.