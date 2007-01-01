-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Обнинец лишился 74 тысяч рублей, пытаясь купить мотор через интернет
Обнинск

Обнинец лишился 74 тысяч рублей, пытаясь купить мотор через интернет

Дмитрий Ивьев
09.12, 14:37
0 70
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Житель Обнинска искал двигатель для машины и наткнулся в интернете на специализированный сайт. Там он оставил заявку — вскоре с ним в мессенджере связался представитель компании.

Мужчина договорился о покупке, подписал договор и перевёл деньги: сначала 19 тысяч рублей на «таможенный сбор», а потом ещё 55 тысяч — за сам двигатель. Сотрудник пообещал, что товар пришлют в Обнинск через 10 дней.

Но когда покупатель попросил номер для отслеживания посылки, ему отказали — и просто перестали отвечать. Позже оказалось, что сайт, с которого началась вся история, уже заблокирован.

Полиция завела уголовное дело по факту мошенничества, сейчас идёт расследование, сообщили 9 декабря в УМВД по Калужской области.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IisyZjJsOVQ3Tzk5ZWJneUVnMmtJclE9PSIsInZhbHVlIjoiRHlpZnVUcC9UWGRJVDFKSWJoMDJOTlJBSnp6cjkxVUMyU3BLN3h5YnRKaWU3bnY3YU9vcnd3anltMWEzV0ZUK0lMRGNyL1c2bFQ3cXBKaGc0cVhZSUlNS3Z0NElZRnQ2ckxBM0QxUW84N2dXZGttcWZwR2tIRVlZS3p4ek8xY201bVFpZXZOcWFOZEVFU1ZxbkdBVGJPYjU2UytiKzM0Q2xYY2l3TTN2WDNxRlJLa1l4c1ljcTB3RG84OEZaU0tGdzhoeFFaWFBUYklXaFNaYVdRY1ZjdThvVnEzZmFQZ0tleFJNMEJVbnowenFHblJFSFl6TzBQb0RwbHowM1hMSlpYQlk2YmQyc05SdmhyU3YvbWk0b2xjTXBSZzN0LzVsWlFJV2RLY1BHdzFHdnVWUFY2aDRTVmRFUFZLK0NEVWhTWE8vU3ZzbWJCTjF4bkgyOGIzNDJBdkVKNWpuZWVOZlZGbFZWZEI2TGZyRDFpbXlWamxJRTdIcW85WXlPZjVmWHNrMXV0OXFFbkNmWXo0K3NUekxpSzNlc1kyclpBQlRJNHFTWFdUOHJVU3VGeEVYbUh2dXJuWGttMTlXZDJtNyIsIm1hYyI6IjE3OWM2YjI2YWE3OWZjYjBmNTBmYWUwYmVkYWNiYjQ0ZjQxZTYyMjgxZTMxODRmNzljOWI0MTY0MzVmNDNmZjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjYveThRemxmNVZ0a21MdW1Gc1pZRnc9PSIsInZhbHVlIjoiQlk4RjN0b0l1MGQwZjFXQUkyNzcyYXNnTW4vd3NEalZUTjRHQUdsU3ZJY1JYK0JaOEpmRW5PTTlPb0N6TEJOMitCQlZaZmx3R21OTnFtL21xWm13dTBxOVZwbzUxZGhLakNXVmZoclAzcjRMSG95MVpkV2tOTGlYVFg4eUxZQUNCenkrbnJNYUU1MEY4c3cxUEI4MWRmaHo3eTh5U1NjVDlRWVJ6VU9Sem1tL2ZzR0JHckRsV3NLZDVxMWlIcHJEaHA4WFd2U09xc1dva2l4MlpvVExtQzErd2QraG9ya0V2SUxOR3VYMmMxSXVJZ1E5WnNyTXV6L0FldkVKNTk1Y2hPazZBc2c0QWNQNVdXWVl2T25lWGYzVkY5cGhZd212YmQ1Sm9mb2NlRGdHS1FuZjRVRWFqenJzeGdNcGExRytTSmxOWWY4a2hucHhLZndsUFRwLzBsSjJuYXN6ZVE2VitKS1FFWjNuUGwrV29DUmkyNGlPNTZ1SFZjZFJDNlN0UkV4dm1ZL3VhdWIyU3dkMjF2WUJqZWlhc1kwdExRd29WRk9Jd3d3UmNzTkNpUWVJcm5pOFRqQ3pZV1lWRGFOcXRzOUovazhKeS9HRUgraDlHRlJTWWRSNGk2TnFPdHNoVjY0NVpUSnR6bEppQUxzNiswK2p5bzNTVVI4VFkyRjNVK3lzL2xpV3hSdVFXZUc3aGlrODR4blZSSVN6cDM2U2N3MHJyTk1Bc3g1QjhQak85NHF2N0ZoSkUyQjRTYWk4SVc5eVBtK0FpcXVpUmpIVDBUTTk1ZjVDUjgwNUFGT2t1YnEwZHRlRlZ6Tk5kTmJhTUFSaDhSUmh5OW1LSmhlRiIsIm1hYyI6ImVlYjVjNmE4ZTE5YTI4OTVjM2I3NDY4MWNiZDMxMTcyNzZjMTM5ZWIxNTljNTRhMDMwMTEyNmViMmE3MjFiMjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+