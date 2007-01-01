-1...0 °С
Обнинск

В Обнинске завершили подключение второго этапа нового магистрального коллектора

Дмитрий Ивьев
09.12, 10:36
По состоянию на 8 декабря около 98% сточных вод города уже направляются на очистные сооружения по новому магистральному коллектору. Об этом сообщили в администрации Обнинска.

Новый хозфекальный коллектор протяжённостью почти 4 километра был построен из-за аварийного состояния старого: его своды регулярно обрушивались, что ставило под угрозу работу всей системы водоотведения.

В ближайшие недели специалисты РИР завершат переподключение оставшихся абонентов — в частности, жителей 38-го и 39-го микрорайонов. Параллельно идёт поэтапная тампонировка старого коллектора на улице Красных Зорь.

