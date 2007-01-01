В Боровске на площади Ленина появился новый пешеходный переход

На площади Ленина в Боровске обустроили новый зебру — аналогичную той, что уже есть на одноимённой улице. Как сообщили в РИЦ Боровского района, на переходе установили подсветку разметки и нанесли светоотражающую зебру.

Однако, по словам представителей городской администрации, нанести разметку с первого раза не получилось: из-за дождливой погоды краска не успевала высохнуть и стиралась, поэтому процедуру пришлось повторять несколько раз.

Также в администрации рассматривают возможность обустройства второго такого же перехода на площади Ленина - этот вопрос пока находится в проработке.