Обнинск

В Боровске на площади Ленина появился новый пешеходный переход

Дмитрий Ивьев
09.12, 09:30
На площади Ленина в Боровске обустроили новый зебру — аналогичную той, что уже есть на одноимённой улице. Как сообщили в РИЦ Боровского района, на переходе установили подсветку разметки и нанесли светоотражающую зебру.

Однако, по словам представителей городской администрации, нанести разметку с первого раза не получилось: из-за дождливой погоды краска не успевала высохнуть и стиралась, поэтому процедуру пришлось повторять несколько раз.

Также в администрации рассматривают возможность обустройства второго такого же перехода на площади Ленина - этот вопрос пока находится в проработке.

дороги
