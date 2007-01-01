В Обнинске вандалы повредили урны и велопарковку

Инцидент произошел в сквере возле кинотеатра «Мир», сообщил 8 декабря глава города Стефан Перевалов.

Действия мужчин зафиксировала камера видеонаблюдения.

- Материалы уже переданы в полицию. Если кто-то из жителей узнал нарушителей, просьба позвонить по номеру: 8 484 39 49802, - обратился Перевалов к жителям наукограда.

По его словам, сведения людей могут помочь найти и наказать нарушителей.