-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске вандалы повредили урны и велопарковку
Новость дня Обнинск

В Обнинске вандалы повредили урны и велопарковку

Дмитрий Ивьев
08.12, 14:20
0 429
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Инцидент произошел в сквере возле кинотеатра «Мир», сообщил 8 декабря глава города Стефан Перевалов.

Действия мужчин зафиксировала камера видеонаблюдения.

- Материалы уже переданы в полицию. Если кто-то из жителей узнал нарушителей, просьба позвонить по номеру: 8 484 39 49802, - обратился Перевалов к жителям наукограда.

По его словам, сведения людей могут помочь найти и наказать нарушителей.

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
20%
0%
0%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijh4cDZlbjk0bEczL1dGbk1NZ1JkZGc9PSIsInZhbHVlIjoibis4L2FSVnp3Zno5MjF4bGVHTCs0Mk9xNmdSS2VKQjJ0Y2N1RC9iVEtXQ254SjdoNzYxaStRM1Jpc1Y2UWVnZnUyNjBLQ0JRYUlYbHUxc0tqb081UGtYb3QyVUZVQnFsZ2JVMEVEb1dMWXYzdEpUdEhsdndHS2s0NGEvK1JnSUhXSWJNbnZGU2UvMVVYVmdIQTg1cERWUGZROGpaU1ZTREZ1dnBabTQvQlQ1M3FIUUhBVm1icGYraWN1RUxYd2lvUDFKd3N3RERqYUk1SmpWUktwdTJYelBhN3RWNENkWXlNYXdMMGpaeG10L0JxNENzaHNBWTVKWXF5WG00VnUwZlRGN2Y2aXpJR3VEd0cyQmN5L2taR1FIQ3JZRW1kYTNCTC9xSlI2WlYrT24rYUpqdEFMMnRJMXlYWWUvU21GMk5oSnhLenZhSXJuTk93OVhxMnpTTXFGNFZaaXdibm5rNXNEOGF1dFZSS3ZoVGQwUFYxVG1aRFFHU3F6bnh5OEJEd3JJcVV0TjRlTllodTd6NlhtdGpIc1lMOG4xcUJra29od3N0RkVpVTdycUI3V3BqTFpYV0R5d3RteVNWR0RkaSIsIm1hYyI6ImJlMzVhYjkyM2UwODc3NTQ0Yzc2Y2Q0MjNhMDE5NWU0ZDJjNzdlMjdjNDFhYjZlNGE1MjcyMTU2MTM0NmRkM2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9YeEQ1Snd1bFhmNUM0bElSVXB5NkE9PSIsInZhbHVlIjoiR3VhSWRneVVOVjl0bmFqUXBiSjhWUFphWkpFV0V6dmxjYVVWQnNUMXV0YmJ3Z2dhNWdobXQ3TUdhQkx5WFhDOFdBWHl4RDNTSFY4OGNhU3pWa3MwM2hhOTRjbkFzTmtNc09hcFVmbVpUejlXREdQcHlhdWNZSWkvS0FGWVNEUGN1VXhWam5STzRXa3krWVowWkM2RDdNemwxTzcwVUlBSGJiU1NtR0VBQ1d4WXR3Nko1V3VHL1dJZW8vUFlrVlFodlNFbUdDRXlmczR6Q3IxWm1NeE0rNG1QVUdsejRKZTV1dFArT2VwaWZvQ0dDSlYvVlU0RlVBZHdOelpHT2VudHdncFVVTkVZSXdzamREaEtIQTVYMkZCbFk0QTkvS2ZSVzRUbG5PL2k2SW8vWlhLT3h0bnJQa2RON2R3Vis5SDk4ai9nT2dxZVRpcXFvRzZKWU10eXNVa2tHMUVLU2FuMlRNbmZQWVNEQm9vSXFVSmxIUnc4a3lrdTFiQjJZK3I2NHovWEkrdXQvZ3FxNWVuYU4zcUVXNUIwaml5cnRRVW5jUUFNUkZlNkQ2Zm12d2k3Tm1QcVR0a1h5NW1sUlB6dytaTitkZWFGTGx1czZtaUZ2bVhGT29YWE55cGgxck54TURkT3B4WlJTc2F6ZmRPdG5PbmorT1Q5VjlxNzd4bzNWblBlU3pOMzVlOHJ0ZjBKY01DTThudmZ0Y1FuQlF4MGcvRkdXdUJ5TVZrUnRhangwdEtPbHpQSE9RSlRKR0NTSTI1bzJjYmx2OHk5ZWhoQzdWTEtXLzFwdFdieEpNdlorMjJPUGdiV2VVLzdhbmZ0aUxKK28rWThJTVFDY0hZKyIsIm1hYyI6IjZjMTQwMGYyM2UwNTdiY2I3ZGQwZWVlYWM1NTBlZTNiMGJhNWFmNDY2MzM3YjA4NzZkYTkxZmI2ZDZmMjJjOWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+