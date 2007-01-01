В селе Ворсино строят фармзавод

В четверг, 4 декабря, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом по строительству завода в селе.

— А что с заводом фармпрепаратов, который в Ворсино начали строить в 2017 году? Громкий проект, гордость Артамонова. Заявляли о запуске в 2020 году этого предприятия и где оно? - написал мужчина.

Министерство экономического развития и промышленного Калужской области:

— Компания планировала строительство завода по производству фармацевтических препаратов в индустриальном парке «Ворсино». Однако в 2021 году решила передать права на реализацию проекта другой компании. Сейчас строительство завода по производству лекарственных препаратов активно идет. В планах компании - запуск в 2027 году производства препаратов для лечения онкологии у женщин.