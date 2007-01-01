-1...0 °С
Обнинск

В Обнинске два парня пострадали в ДТП

Евгения Родионова
07.12, 12:15
В субботу, 6 декабря, произошла ночная авария на 102-м километре автодороги М-3 «Украина». Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Kia Rio, совершал левый поворот на регулируемом перекрёстке, не пропустил грузовой автомобиль марки Sitrak. За рулём грузовика находился 60-летний мужчина.

В результате столкновения травмы получили оба молодых человека, находившиеся в легковой машине: сам водитель и его ровесник-пассажир.

