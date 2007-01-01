В Обнинске два парня пострадали в ДТП
В субботу, 6 декабря, произошла ночная авария на 102-м километре автодороги М-3 «Украина». Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Kia Rio, совершал левый поворот на регулируемом перекрёстке, не пропустил грузовой автомобиль марки Sitrak. За рулём грузовика находился 60-летний мужчина.
В результате столкновения травмы получили оба молодых человека, находившиеся в легковой машине: сам водитель и его ровесник-пассажир.
