+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске заменили сотни уличных светильников
Обнинск

В Обнинске заменили сотни уличных светильников

Глава Обнинска Стефан Перевалов обратился к жителям города с просьбой сообщать о неполадках в работе уличных фонарей.
Ольга Володина
06.12, 13:26
0 254
Фото: ТГ-канал Стефана Перевалова.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Своё обращение он разместил на официальной странице в социальной сети.

Градоначальник привёл конкретные данные о проделанной за год работе. Специалисты муниципального учреждения «Благоустройство» уже установили 387 новых светильников вместо старых, а до конца декабря планируют заменить ещё 50. Всего в городе работает более восьми тысяч фонарей.

При этом почти половина из них — современные светодиодные, а остальные пока натриевые. В администрации разработали стратегию, чтобы со временем перевести всё городское освещение на энергосберегающие технологии.

Стефан Перевалов подчеркнул важность этого вопроса: - Зимой темнеет рано. Освещение – вопрос безопасности и комфорта жителей. Если видите, что не горит фонарь, пожалуйста, напишите в комментариях или сообщите по телефону: 8 (484) 39-3-14-97.

Новости по тегу
освещение
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkcxUXNWclhKdjlickZCNW1DV1NFQlE9PSIsInZhbHVlIjoiM0lMMnJxZ1c2ZzlqWlh4RnJydTc2SEVtVUZkc200M2Zyd2E4cmVTY082Vkp1WURBUjJNM25OWFJqOWN6Y1FvY3crL2JpTkFNU2xSS3BycXBPaDBCdGUycFgrSjQvQU9UamNUQVlRZVdJU2pPY21HcGptSWo4cEViVU5GUStibW5Mc1k2YUp3b2NpZEQ1VjlsVnlwMXBQT3ZjZFdlNC9IWFMrdmVhdEtSMDBFcjdjajMrMktVM3A0K2FKUW1TekE4TE91VEVNZjN1R01FTDZrbVNVR2wyZk1Ca2I0YW5Cb2VqSW9pQ0h4azJad0RYbXZUUjk1YTFyRGJTZUl2N1VFeVRWU1NTQjZFckhIZkF4S3YydW5DRTQ2NlB2UFQxTzZ5T2VUQzRFczlubTVwTzg5SWRwanY2UFovL1NxT2xXcExpbjBwTHlSZkl4T25ERHJybGRSWThOZDBucllsVit2a3FkNDFIcGkyNTdSZkNHU3llVUthQU5CWlpBOVZUOGRUc3BUSWtkczFHcVZXemtDVERwOUpkM0ZDNlZVcGJsUlR3VzBMVE0xaUR5cTBMUit5SEhZWW5ORmNGTnBYOW4zQSIsIm1hYyI6IjZlMzEzNGIwZjRlODI3YTIyOWE3ZGEwZGIzMDNjMWUzMjk5NTczMzA4NjQ0NTI0ZGIyMWIwODgxYzM3ZTM1OGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFRQmwza0FGQldaOTRaWnNBM2YxOWc9PSIsInZhbHVlIjoiVVVPaW1wSHFzWGxVd2FCQWR4V2lwazZ4cDRBTVF0bGN1bGdkNnlkdCtMaHRQM0t6WnM2NUxlVWhsbElLSG1TbHRCekFNRjA4dHJ4bTAvUHRUY0dTSVhKSW5VY014RmNpVWJGT0dhSk9VbjVVZlZBY1VHNjhJTUs0bEdRZ1dEYzRFaDFsR3N4d1RQNW4zU2szMEZOY3BKeGhBeHNvd3ZpaCtWNWhsOFA4ckxJNUVvTWwrQ3JabGs2K3BENER5QjcxdjIrSzgrcEtqclJHQ0lOTElSVXZjb2NRNU9mVnQ0ZTlOeVozbTBlNkJMajFBNWtIaXVuNERDanV0SVlJRlRRc25zcWhIbFI1U3Jqd3ppdHpWL3c5dXVLc0JUUHVncDlnRjJoUnh5UmI0U0xBMktLWE8yVjFMaE9NazdpdzNwNmJkUi9YeVRmdnVkMnBSajNnWG8xRldRU1lyVzVaN3Bib0c1TGhVMEJERDgzdkxmVS9FajhBN3lFUnM1RW9tZW9EbVk4SC8vU0lXMFdQWm9tUWRCWndvNkIrSDUxMmUwWDV2VERMS3g0ZnZGUVlYSHdWcEFyNis2VzdIYWM0UkdIc2MyWi9saVhjU2FwSklrNWgvVUg2RitUbU1Vd2k5V3I0d2xHL2lSWWdUT2VDU1VQZjBhU2NaWjdKVklJSlprd0syUHhDVlY2c2VZcnFhRXVqMi93MHRiWjJld21MVkdCdnNyMEZpcUcvVUd4UFpCUlRWaDJobk9BQ2d3d09Pc3hYRUU3QUxNZDUzL1crTnRuMzZTNlgrajlkWlgrbUQ0R0dGL05DK0xxY3VYZkQwYytjb2NVMklRTGRZaWhZK0VEWiIsIm1hYyI6ImRmZjA2NWJkMjc4MjgzMTg4OWQyODQxOWIxN2I5Mzc4MzdkODgwNDE1YWU2NzNkMDNlOTAzY2RmZTQzNmEzNWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+