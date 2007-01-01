В Обнинске заменили сотни уличных светильников

Глава Обнинска Стефан Перевалов обратился к жителям города с просьбой сообщать о неполадках в работе уличных фонарей.

Фото: ТГ-канал Стефана Перевалова.

Своё обращение он разместил на официальной странице в социальной сети.

Градоначальник привёл конкретные данные о проделанной за год работе. Специалисты муниципального учреждения «Благоустройство» уже установили 387 новых светильников вместо старых, а до конца декабря планируют заменить ещё 50. Всего в городе работает более восьми тысяч фонарей.

При этом почти половина из них — современные светодиодные, а остальные пока натриевые. В администрации разработали стратегию, чтобы со временем перевести всё городское освещение на энергосберегающие технологии.

Стефан Перевалов подчеркнул важность этого вопроса: - Зимой темнеет рано. Освещение – вопрос безопасности и комфорта жителей. Если видите, что не горит фонарь, пожалуйста, напишите в комментариях или сообщите по телефону: 8 (484) 39-3-14-97.