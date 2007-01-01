На трассе М-3 под Обнинском столкнулись два автомобиля
Сегодня ночью, 6 декабря, в Калужской области произошло серьезное дорожное происшествие.
Столкновение двух автомобилей случилось на 103-м километре федеральной трассы М-3 «Украина» неподалеку от Обнинска.
Авария произошла рано утром, в 03:18. Столкнулись автомобили марок KIA и Citroën. В результате инцидента есть пострадавшие.
На месте происшествия работали экстренные службы: расчеты пожарно-спасательных подразделений МЧС России, экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.
