Обнинск

На трассе М-3 под Обнинском столкнулись два автомобиля

Сегодня ночью, 6 декабря, в Калужской области произошло серьезное дорожное происшествие.
Ольга Володина
06.12, 10:11
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Столкновение двух автомобилей случилось на 103-м километре федеральной трассы М-3 «Украина» неподалеку от Обнинска.

Авария произошла рано утром, в 03:18. Столкнулись автомобили марок KIA и Citroën. В результате инцидента есть пострадавшие.

На месте происшествия работали экстренные службы: расчеты пожарно-спасательных подразделений МЧС России, экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

