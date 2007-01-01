В Бабынино дом на Центральной планируют расселить в 2028 году

В пятницу, 5 декабря, жительница Бабынинского района Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о расселении дома №5 на улице Центральной.

— Не могли бы вы разъяснить ситуацию с расселением дома в Бабынино? Куда будут расселять и когда? Некоторые люди в неведении, - написала женщина.

— Расселение дома планируется в 2028 году Со всеми собственниками будут организованы встречи в 2027 году, - ответили в Администрации Бабынинского района.