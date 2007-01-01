В Обнинске назвали причины массового ДТП

Авария произошла на федеральной трассе М3 «Украина» около 16:50 в четверг, 4 декабря.

По предварительной информации полиции, 56-летний водитель «Эволюта» на регулируемом перекрестке повернул налево, не дождавшись, когда для него загорится зеленая стрелка. В результате произошло столкновение с «Шевроле».

Потом эти машины отбросило на два других автомобиля – «Шевроле» и «Киа».

Травмы в аварии получили водитель «Эволюта» и водитель первого «Шевроле».