Главная Новости Обнинск В Обнинске назвали причины массового ДТП
Обнинск

В Обнинске назвали причины массового ДТП

Дмитрий Ивьев
05.12, 10:47
Авария произошла на федеральной трассе М3 «Украина» около 16:50 в четверг, 4 декабря.

По предварительной информации полиции, 56-летний водитель «Эволюта» на регулируемом перекрестке повернул налево, не дождавшись, когда для него загорится зеленая стрелка. В результате произошло столкновение с «Шевроле».

Потом эти машины отбросило на два других автомобиля – «Шевроле» и «Киа».

Травмы в аварии получили водитель «Эволюта» и водитель первого «Шевроле».

