Обнинск В Обнинске рассказали, как вырастут тарифы ЖКХ в 2026 году
Обнинск

В Обнинске рассказали, как вырастут тарифы ЖКХ в 2026 году

Дмитрий Ивьев
04.12, 16:28
0 274
Этот вопрос 4 декабря обсуждался на совместном заседании комитетов городского Собрания.

- В Обнинске индекс повышения платы за коммунальные услуги с 1 января 2026 года составит 1,7%, с 1 октября — 11,8%, - говорится в официальном комментарии Собрания. - По информации регионального министерства конкурентной политики, Распоряжением Правительства РФ для Калужской области индекс установлен в размере 9,7% с предельно допустимым отклонением — 2,1%.

Там подчеркивают, что допустимый индекс для Обнинска не превышает этих значений.

