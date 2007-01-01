0...+1 °С
Обнинск

В Калужской области пропал 70-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
03.12, 14:51
0 432
У Александра Филиппова из села Высокиничи Жуковского района может наблюдаться потеря памяти, сообщили в среду в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Пенсионер ушел в неизвестном направлении 3 декабря.

Калужан попросили помочь с его поисками.

Рост мужчины – 170 сантиметров. Он обрит наголо. Был в синей куртке, синем свитере, серых спортивных брюках, синих галошах.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

