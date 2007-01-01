0...+1 °С
В Боровском районе съезд с «Киевки» требует ремонта и освещения
Обнинск

В Боровском районе автодорога «Москва-Киев» требует ремонта и освещения

Евгения Родионова
03.12, 11:38
0 125
Об этом сообщила жительница населённого пункта Ворсино Боровского района Калужской области в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, на автодороге нет освещения и огромные ямы.

— До каких пор это будет продолжаться? Вся эта автодорога Автодорога «Москва -Киев - Елип». имеет огромное количество ям, трещин. И не имеет освещения. Это чтобы люди сразу чувствовали разницу между платной дорогой и бесплатной? Дорога требует ремонта и освещения! - написала женщина.

Министерство транспорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Ремонт дороги не запланирован в этом году, рассмотрим возможность внесения в программу работ в последующие годы.

благоустройство боровск
