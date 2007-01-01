В Боровском районе автодорога «Москва-Киев» требует ремонта и освещения
Об этом сообщила жительница населённого пункта Ворсино Боровского района Калужской области в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
По её словам, на автодороге нет освещения и огромные ямы.
— До каких пор это будет продолжаться? Вся эта автодорога Автодорога «Москва -Киев - Елип». имеет огромное количество ям, трещин. И не имеет освещения. Это чтобы люди сразу чувствовали разницу между платной дорогой и бесплатной? Дорога требует ремонта и освещения! - написала женщина.
Министерство транспорта Калужской области прокомментировало ситуацию:
— Ремонт дороги не запланирован в этом году, рассмотрим возможность внесения в программу работ в последующие годы.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь