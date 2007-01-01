В Балабаново женщина сожгла детскую коляску соседки

В Боровском районе полиция задержала 35-летнюю местную жительницу, которую подозревают в поджоге детской коляски, сообщили 3 декабря в УМВД по Калужской области.

Как рассказала пострадавшая, её коляска стояла в подъезде дома в Балабаново на первом этаже. Однажды между ней и другой женщиной произошёл конфликт - она сделала той замечание. В ответ обидчица, зная, где хранится коляска, спустилась в подъезд и подожгла её чехол с помощью зажигалки.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Подозреваемой запретили покидать город на время расследования.

Если вину женщины докажут, ей грозит до пяти лет колонии.