В Обнинске пройдет первенство ЦФО по волейболу
На базе спортивной школы олимпийского резерва А. Савина в рамках первенства центральной России пройдут полуфинальные и финальные встречи среди юношей 2009-2010 годов рождения, сообщили 3 декабря в Минспорта.
- Сегодня за выход в финальную стадию турнира поборются сборные Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Московской и Тульской областей, - пояснили в министерстве.
Игры стартуют в 10:00.
