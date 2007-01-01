0...+1 °С
Обнинск

В Обнинске пройдет первенство ЦФО по волейболу

Дмитрий Ивьев
03.12, 09:39
На базе спортивной школы олимпийского резерва А. Савина в рамках первенства центральной России пройдут полуфинальные и финальные встречи среди юношей 2009-2010 годов рождения, сообщили 3 декабря в Минспорта.

- Сегодня за выход в финальную стадию турнира поборются сборные Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Московской и Тульской областей, - пояснили в министерстве.

Игры стартуют в 10:00.

