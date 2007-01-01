0...+1 °С
Обнинск

В Обнинске перекрыли улицу Калужскую на 11 дней

Дмитрий Ивьев
02.12, 11:38
0 378
С 2 по 12 декабря в Обнинске будет временно закрыто движение по улице Калужской в районе дома № 2. Ограничение вступили в силу в ночь на вторник и продлятся до 24:00 12 декабря.

Причина - срочные работы на магистральных сетях водоотведения. В этот период сквозной проезд по улице Калужской будет невозможен, а поворот на неё с улицы Энгельса закрыт.

Из-за этого изменят маршруты движения общественного транспорта. Администрация города просит автомобилистов заранее планировать поездки и выбирать альтернативные пути объезда.

