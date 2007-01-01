Ремонт разбитой дороги в деревне Петрово Боровского района запланировали на 2026 год

В понедельник, 1 декабря, жители деревни Петрово Боровского района Калужской области сообщили о проблеме с дорогой в деревне в комментарии под постом главы городского округа в социальной сети «Вконтакте».

По их словам, часть дороги в очень плохом состоянии.

— В уходящем году нам сделали въездную часть дороги с федеральной трассы, но не довели её до площадки для сбора мусора. Там дорога убита и вся грязь теперь тянется на хорошую дорогу. Как бы заложить на следующий год доделать хотя бы данную часть дороги (десять метров). Также нам обещали отсыпать территорию остановки, привезли крошку, но она таинственным образом исчезла. Надо решать эти вопросы заново, - рассказала местная жительница.

Управление по работе с населением на территориях Калужской области прокомментировало ситуацию:

— На 2026 год запланирован ремонт указанного участка дороги.